Ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας

Μ’ ένα μακροσκελές κείμενό ανέλαβαν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου, οι Πυρήνες Αμεσης Δράσης.

Η αυτοαποκαλούμενη ομάδα Πυρήνες Άμεσης Δράσης δημοσίευσαν ένα μακροσκελές κείμενο στη σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και «αφιερώνουν» την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Επίσης παραδέχονται πως έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό αν και γνώριζαν ότι τα γραφεία είναι δίπλα σε παιδικό σταθμό, γράφοντας για την «κλάψα τους για την επικινδυνότητα που προκλήθηκε λόγω της γειτνίασής τους με παιδικό σταθμό ξημερώματα Σαββάτου».

«Οι Πυρήνες Άμεσης Δράσης αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της γνωστής και μη εξαιρετέας “Ομάδας Αλήθειας”, όπως και του φιλοκυβερνητικού ειδησεογραφικού σάιτ ellada24.gr, τα ξημερώματα της 8/11 στην περιοχή της Παλλήνης. Έναν από τους πιο ανήθικους, πιο επαχθείς και ελεεινούς μηχανισμούς χειραγώγησης της κοινής γνώμης που έχουμε συναντήσει στην πολιτική ιστορία της χώρας», αναφέρεται στην αρχή του κειμένου.

Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «η Ομάδα Αλήθειας αποτελεί έναν βασικό βραχίονα, μέσω του οποίου η Νέα Δημοκρατία και ο κύκλος Μητσοτάκη προσπαθούν να ελέγξουν το δυναμικό περιβάλλον των social media. Η διαφορά εδώ είναι πως σε αντίθεση με άλλους μηχανισμούς προπαγάνδας, η Ομάδα Αλήθειας χρηματοδοτείται μέσω και δημόσιου χρήματος, κάτι που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα αποτελούσε μείζον σκάνδαλο για την εκάστοτε κυβέρνηση».

«Δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από μια μονάδα παραγωγής προπαγάνδας που σπιλώνει κάθε φωνή κοινωνικής αντίδρασης και αντίστασης, μια παρακρατική μείξη νεόκοπων εμποράκων της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα που περιγράψαμε παραπάνω που απώτερος σκοπός της είναι η αλλοίωση ακόμα και του ίδιου του δήθεν δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί τι άλλο μπορεί να χαρακτηρίσει έναν μηχανισμό ο οποίος χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες για παράνομες παρακολουθήσεις, τις επιδοτήσεις σε κομματικά στελέχη που αλλάζουν εκλογικά αποτελέσματα σε ολόκληρες περιφέρειες, το δημόσιο χρήμα που διοχετεύεται στα παραδοσιακά ΜΜΕ, αλλά και σε παρακρατικούς μηχανισμούς όπως η Ομάδα Αλήθειας στα social media, με αποτέλεσμα οι κριτικές απόψεις προς την κυβέρνηση να χάνονται κάτω από τους τόνους λάσπης και προπαγάνδας που διοχετεύονται παντού στη δημόσια σφαίρα; Για κάθε κουβέντα που ακούστηκε πως η επίθεση αυτή αποτελεί βία ενάντια στην ελευθερία του λόγου, απαντάμε δείχνοντας με νόημα το κάθε μειδίαμα και τη συνένοχη χαρά που προκλήθηκε σε τόσους και τόσους ανθρώπους – παρά τις ιδεολογικοπολιτικές διαφωνίες – στο άκουσμα της επίθεσης στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας», σημειώνουν ακόμη οι συντάκτες του κειμένου που υπογράφουν οι Πυρήνες Άμεσης Δράσης.

«Δεν θα μας φιμώσουν»

«Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές», επισήμανε τότε σε ανάρτησή τους στο Facebook οι διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος.

«Εδώ και μήνες η Ομάδα Αλήθειας έχει βρεθεί στο στόχαστρο όσων ενοχλούνται από τις αποκαλύψεις μας. Οι απειλές και η στοχοποίηση έχουν γίνει καθημερινότητα για μας. Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι θα έφταναν στο σημείο να βάλουν γκαζάκι στα γραφεία του site ellada24.gr του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες.

Δεν υπολόγισαν όχι μόνο τους εργαζόμενους, τη ζωή των οποίων έθεσαν σε κίνδυνο, αλλά ούτε καν ότι ακριβώς δίπλα, στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός. Όσο αδίστακτοι και αν είναι δεν πρόκειται να μας φιμώσουν. Η Ομάδα Αλήθειας θα συνεχίσει πιο δυνατή από ποτέ» έγραψε.

