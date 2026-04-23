Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό στο όχημα του πραγματογνώμονα των Τεμπών

Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, πραγματογνώμονα στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ανέλαβε η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης». Η ανάληψη ευθύνης πραγματοποιήθηκε μέσω κειμένου που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου το πρωί της Πέμπτης.

Το χρονικό της επίθεσης Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, 20 Απριλίου 2026, εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης. Το όχημα του πραγματογνώμονα βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο όταν εκδηλώθηκε η επίθεση, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο της προκήρυξης, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο κ. Καρώνης αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στην τεχνική διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος στα Τέμπη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενέργεια αυτή.

