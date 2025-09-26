Αναστάτωση στο κατάστημα ΕΛΤΑ Πατρών – Άνδρας προκάλεσε επεισόδιο και οδηγήθηκε στο Τμήμα

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, όταν άνδρας σε έξαλλη κατάσταση εισέβαλε στον χώρο και προκάλεσε επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλοι κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο, χωρίς όμως να τον βρει εκεί. Ο άνδρας επέστρεψε λίγο αργότερα, αποχώρησε εκ νέου και τελικά εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, που τον οδήγησαν στο Τμήμα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο άνδρας φέρεται να έχει ψυχιατρικό ιστορικό.

