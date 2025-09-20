Αναστάτωση στο Μοναστηράκι: Δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς, δύο τραυματίες

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Μοναστηράκι το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9), όταν δέντρο κατέρρευσε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, ενώ ένας άνδρας υπέστη εκδορές στην πλάτη και είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απομάκρυναν το δέντρο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του.

