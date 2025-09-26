Δεν χρειαζόταν η χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν για να διαπιστώσει κανείς τις ριζικές αλλαγές στην παγκόσμια σκακιέρα.

Οι διεθνείς σχέσεις είχαν πάντα να κάνουν με γεωστρατηγικά συμφέροντα και κύκλους πολιτικής επιρροής, όμως, πλέον, είναι κάτι περισσότερο από αυτό: Είναι και «business».

Και οι «business» με την παρούσα ηγεσία στον Λευκό Οίκο λύνουν προβλήματα, άλλοτε, όμως, μπορεί να δημιουργήσουν και καινούργια.

Η Ελλάδα καλείται να αναπροσαρμόσει στρατηγικές και τακτικές. Αλλωστε, εμείς διδάξαμε πρώτοι αυτό που αποκαλείται «ανατολίτικο παζάρι», οπότε η συγκυρία απαιτεί προσαρμογές.

Η εξωτερική πολιτική δεν είναι κάτι απόλυτα σταθερό στον χρόνο.

