Ανατολίτικο παζάρι

26 Σεπ. 2025 7:12
Pelop News

Δεν χρειαζόταν η χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν για να διαπιστώσει κανείς τις ριζικές αλλαγές στην παγκόσμια σκακιέρα.

Οι διεθνείς σχέσεις είχαν πάντα να κάνουν με γεωστρατηγικά συμφέροντα και κύκλους πολιτικής επιρροής, όμως, πλέον, είναι κάτι περισσότερο από αυτό: Είναι και «business».

Και οι «business» με την παρούσα ηγεσία στον Λευκό Οίκο λύνουν προβλήματα, άλλοτε, όμως, μπορεί να δημιουργήσουν και καινούργια.

Η Ελλάδα καλείται να αναπροσαρμόσει στρατηγικές και τακτικές. Αλλωστε, εμείς διδάξαμε πρώτοι αυτό που αποκαλείται «ανατολίτικο παζάρι», οπότε η συγκυρία απαιτεί προσαρμογές.

Η εξωτερική πολιτική δεν είναι κάτι απόλυτα σταθερό στον χρόνο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:38 Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στα «παράνομα» Airbnb από 1η Οκτωβρίου
8:36 Αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
8:30 Έρευνα Nexi: Τι αγοράζουν οι Έλληνες από e-shops, άνοδος στις ψηφιακές πληρωμές
8:30 Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο
8:26 Αποκεφαλίστηκε γυναίκα σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη
8:23 Γεωργιάδης για Ρούπο και Πορτοσάλτε: «Υποκρισία της Αριστεράς»
8:16 Στους 14 οι νεκροί στο Περού από σύγκρουση βαν με νταλίκα
8:16 Σπάνιο φαινόμενο: Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο ΒΙΝΤΕΟ
8:05 Φρίκη στην Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ
7:59 MyDATA: Αναβάλλεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής
7:52 Δανία: Drones «παραλύουν» για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άλμποργκ
7:48 Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και ανέμους, η πρόγνωση για την Πατρα
7:43 Σεισμός τα ξημερώματα στο Ιόνιο ταρακούνησε τη Ζάκυνθο
7:39 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:32 Τραμπ για Ισραήλ: «Δεν θα επιτρέψω να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη»
7:23 Τα μηνύματα της σημερινής ομιλίας Μητσοτάκη στον ΟΗΕ
7:12 Ανατολίτικο παζάρι
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
23:21 Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ