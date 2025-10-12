Αναβάλλεται η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του

Θα συνοδεύσει τον Μητσοτάκη στη σύνοδο για τη Γάζα

Γεραπετρίτης
12 Οκτ. 2025 12:10
Pelop News

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του, Johann Wadephul, αναβάλλεται.

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διάσκεψη για τη Γάζα, τι αναφέρει στο κυριακάκτικο μήνυμά του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Υπενθυμίζεται ότι την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, προσκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μητσοτάκη να σημειώνει ότι η παρουσία της χώρας στην διάσκεψη αποτελεί «απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη».
