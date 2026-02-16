Αναβαθμίζεται το MyStreet: Προστίθενται υποδομές ΑMEΑ, ράμπες και διαβάσεις – Πότε θα μπουν οι σημάνσεις για απινιδωτές

Η εφαρμογή MyStreet επεκτείνεται περαιτέρω, με την προσθήκη τεσσάρων νέων κατηγοριών γεωχωρικών δεδομένων έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026, ενισχύοντας την καταγραφή της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε πεζοδρόμια, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους.

Συγκεκριμένα, θα ενσωματωθούν στοιχεία για υποδομές Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), όπως:

Διαβάσεις πεζών κατάλληλες για ΑμεΑ

Ράμπες πεζοδρομίων

Ράμπες εισόδων κτιρίων

Τα νέα δεδομένα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης σε έκτακτες ανάγκες.

Σε επόμενο στάδιο προγραμματίζεται η ενσωμάτωση του Εθνικού Μητρώου Απινιδωτών, που θα προσθέσει κρίσιμες πληροφορίες για την άμεση εντοπισμό απινιδωτών (AED) σε δημόσιους χώρους, συμβάλλοντας στην αύξηση της ετοιμότητας σε καρδιακά επεισόδια.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε: «Η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και ενισχύεται μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως το MyCoast για τις ακτές μας και το MyStreet για τους κοινόχρηστους χώρους στις πόλεις. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων: των πεζών, των οικογενειών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, κάθε πολίτη που θέλει να κινείται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια μέσα στην πόλη. […] Σύντομα θα ενσωματωθούν νέες κρίσιμες δυνατότητες, όπως οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» και το «Μητρώο Απινιδωτών», ώστε η εφαρμογή να υπηρετεί όχι μόνο τη νομιμότητα, αλλά και την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή.»

Στατιστικά χρήσης

Το MyStreet λειτουργεί ως δίαυλος μεταξύ πολιτών και διοίκησης: οι χρήστες υποβάλλουν αναφορές για παραβάσεις (π.χ. υπέρβαση τραπεζοκαθισμάτων, παρεμπόδιση πρόσβασης ΑμεΑ), οι οποίες προωθούνται αυτόματα στο Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων και αναλαμβάνει ο αρμόδιος δήμος (με ελέγχους από Δημοτική Αστυνομία ή ΕΛ.ΑΣ.).

Περιορισμοί για αξιοπιστία:

Έως 3 καταγγελίες ανά ημέρα & τύπο

Μόνο για σημεία εντός 500 μ. από την τρέχουσα θέση

Επώνυμες αναφορές μέσω TaxisNet

Παρακολούθηση πορείας στην εφαρμογή

Στατιστικά (έως σήμερα):

12.258 δημοσιευμένες παραχωρήσεις από 135 δήμους

13.302 καταγγελίες/αναφορές

2.496 με αποτέλεσμα «Συμμόρφωση»

1.874 με «Μη συμμόρφωση»

8.932 σε εκκρεμότητα ελέγχου

Πρωταθλητές παραχωρήσεων: Δήμος Αθηναίων (1.991), Θεσσαλονίκης (1.227), ακολουθούν Βόλος, Κως, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Πάρος.

Επόμενα βήματα

Ολοκλήρωση νέων δεδομένων προσβασιμότητας & Μητρώου Απινιδωτών

Επιτάχυνση ροών από αναφορά σε παρέμβαση

Εκπαίδευση δήμων σε συνεργασία με ΚΕΔΕ & συναρμόδια υπουργεία

Η εφαρμογή MyStreet είναι διαθέσιμη δωρεάν στο App Store και Google Play, σχεδιασμένη στα πρότυπα του MyCoast, με στόχο την ολιστική χαρτογράφηση δημόσιων χώρων, διαφάνεια, προσβασιμότητα και ασφάλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



