Αναβολή για τον Μάιο στη δίκη για τη δολοφονία της Γεωργίας Μουράτη – Στο Εφετείο οι δύο καταδικασθέντες

Αναβλήθηκε για τον Μάιο του 2026 η εκδίκαση στο Εφετείο της υπόθεσης δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας Μουράτη, η οποία είχε βρεθεί νεκρή μία εβδομάδα μετά την Πρωτοχρονιά του 2024, μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο.

Η άτυχη γυναίκα, που διένυε την έβδομη εβδομάδα κύησης και ήταν μητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού, είχε εξαφανιστεί από την Καλαμαριά, όπου διέμενε ο σύντροφός της. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο 41χρονος σύντροφός της και ένας 36χρονος φίλος του, οι οποίοι σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια.

Οι ποινές αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως μεταδίδει το voria.gr, οι δύο άνδρες είχαν στήσει ενέδρα στη 41χρονη μέσα στο διαμέρισμα του συντρόφου της.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, το θύμα και ο 41χρονος επέστρεψαν στο σπίτι λίγο πριν τις 23:00, ενώ εκεί βρισκόταν ήδη ο 36χρονος φίλος του. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν από πίσω στη γυναίκα, την ακινητοποίησαν στο κρεβάτι, τη έδεσαν και της κατάφεραν τρεις μαχαιριές, αφαιρώντας της τη ζωή. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από πάνω της το ποσό των 80 ευρώ, πριν τοποθετήσουν τη σορό σε μπαούλο και τη μεταφέρουν σε απομονωμένο σημείο.

Κάμερες ασφαλείας από τη γειτονιά κατέγραψαν την είσοδο της 41χρονης στην πολυκατοικία, όχι όμως και την έξοδό της. Αντίθετα, στα βίντεο αποτυπώνεται έντονη κινητικότητα των δραστών, καθώς μπαινόβγαιναν στο κτίριο και πετούσαν αντικείμενα, ενώ καταγράφεται και η μεταφορά του μπαούλου. Σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκε και το στρώμα πάνω στο οποίο δολοφονήθηκε.

Η εξαφάνιση της Γεωργίας δηλώθηκε από τη μητέρα της στις 2 Ιανουαρίου, ενώ για την επόμενη ημέρα είχε προγραμματιστεί ραντεβού για διακοπή της κύησης. Ο σύντροφός της, σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού των αρχών, έστελνε μηνύματα από το κινητό της ακόμη και μετά το έγκλημα και εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές αναζητώντας τα ίχνη της.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο 36χρονος φίλος του ομολόγησε ότι η γυναίκα είναι νεκρή και υπέδειξε το σημείο όπου είχε πεταχτεί η σορός, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ο ρόλος του περιορίστηκε στην ακινητοποίηση και μεταφορά της, καθώς –όπως είπε– μοναδικός του σκοπός ήταν η ληστεία. Από την πλευρά του, ο σύντροφος της Γεωργίας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στη δολοφονία, θέση που επανέλαβε και ο συγκατηγορούμενός του κατά την απολογία του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



