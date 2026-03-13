Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου

Αναβλήθηκαν οι εκλογές στην ΟΝΝΕΔ Αχαϊας οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου κάλεσε προχθές στην Αθήνα τους δυο υποψηφίους προέδρους της Οργάνωσης, τον Φίλιππο Παπαγεωργίου και την Πέννυ Κουσουλού και τους γνωστοποίησε την πρόθεση του ίδιου και του κόμματος να δοθεί μικρή αναβολή στη διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανό κλίμα πόλωσης, το οποίο δεν θα έκανε καλό στη Νέα Δημοκρατία σε μια περίοδο που παρατηρείται δημοσκοπική (επ)άνοδος.

Οπως έγινε, επίσης, γνωστό, η πρόθεση του κόμματος είναι να οριστεί ένας προσωρινός πρόεδρος, ο οποίος θα προετοιμάσει το έδαφος καθ’όλη τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου τα μέλη της ΟΝΝΕΔ να πάνε με ηρεμία κι ενότητα στην κάλπη. Θυμίζουμε, άλλωστε, το κλίμα πόλωσης που επικράτησε στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο Αχαϊας πριν από λίγους μήνες, κατά τη διάρκεια των εκλογών της ΔΕΕΠ.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Χθες το απόγευμα η Πέννυ Κουσουλού έκανε την εξής τοποθέτηση: «Η ΟΝΝΕΔ είναι πάνω απ΄όλα μια μεγάλη ομάδα νέων ανθρώπων που μας ενώνουν οι ίδιες αξίες και η αγάπη για την παράταξη. Η απόφαση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου, να αναβληθούν οι εκλογές της ΝΕ ΟΝΝΕΔ Αχαΐας που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή 15 Μαρτίου, ελήφθη σε μια περίοδο που χρειάζεται από όλους μας ψυχραιμία και υπευθυνότητα, ιδιαίτερα ενόψει του Συνεδρίου που πλησιάζει. Από την πρώτη στιγμή η δική μου στάση ήταν ξεκάθαρη: ήμουν και παραμένω απέναντι σε οποιαδήποτε κλιμάκωση της έντασης. Πιστεύω ότι η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας πρέπει να προχωρά με ενότητα, πολιτικό πολιτισμό και σεβασμό μεταξύ των μελών της. Σέβομαι την απόφαση του προέδρου και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενότητα και η συλλογική μας πορεία.

Η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να προχωρά μπροστά με συνεργασία και υπευθυνότητα. Ετσι θα συνεχίσουμε και τώρα».

Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Παπαγεωργίου τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, ως εξής: «Η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες αποτελεί την ανάσα της παράταξής μας. Η επιλογή ηγεσίας από τη βάση, ακόμη και μέσα από διαδικασίες με πολλούς υποψηφίους, είναι στοιχείο που πάντα μας έδινε δύναμη και νομιμοποίηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ μέσα από μια ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία δύο γύρων, με κάλπες, ένταση αλλά και απόλυτο σεβασμό στους κανόνες. Για τον λόγο αυτό, ο φίλος μου πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις:

– Για ποιον λόγο αναβλήθηκε η εκλογική διαδικασία μόνο στην Αχαΐα;

– Με βάση ποιον κανονισμό της οργάνωσης ελήφθη αυτή η απόφαση;

– Ποιος θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης στην Αχαΐα από αύριο;

– Πόσα μέλη θα πρέπει να προστεθούν ή να απομακρυνθούν ώστε να εκλεγεί πρόεδρος στη μικρή μας οργάνωση αυτός που κάποιοι επιθυμούν;

– Πότε και με ποιους όρους θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία;

– Με ποιους εκλογικούς καταλόγους;

Κι αν θα είναι πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κόμματος. Οι οργανώσεις μας ανήκουν στα μέλη τους. Η δημοκρατία δεν μπορεί να αναβάλλεται. Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατοντάδες μέλη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας για την τεράστια στήριξη που μου έδειξαν όλο αυτό το διάστημα. Ημουν βέβαιος ότι την Κυριακή το βράδυ θα ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Δυστυχώς, κάποιοι φαίνεται πως έκαναν τους υπολογισμούς τους και όταν είδαν ότι δεν τους έβγαιναν, επέλεξαν να αναβάλουν τη διαδικασία. Η αλήθεια όμως είναι απλή: Την πρώτη φορά που στήνεται κάλπη στην Αχαΐα μετά από 16 χρόνια, κάποιοι εξακολουθούν να επιμένουν στη λογική του διορισμού. Η δημοκρατία όμως θα κερδίζει πάντα τους «εκλεκτούς». Το φως θα κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Οι πάτρωνες ας υπογράφουν αναθέσεις. Οι νέοι θα κάνουν τη δική τους επανάσταση μέσα από τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Παραμένω παρών σε κάθε μάχη της παράταξης, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χωριό, απέναντι σε λογικές υπόγειων διαδρομών, αποκλεισμών και κλειστών γραφείων. Με πίστη στις αρχές και στις αξίες της παράταξής μας συνεχίζουμε».,

