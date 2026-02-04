Άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στην Αθηνών-Κορίνθου
Άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ύψος Αγίων Θεοδώρων.
Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των ερευνών.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση, ενώ αναμένεται η άφιξη του ιατροδικαστή προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στο οδόστρωμα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News