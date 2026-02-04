Άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στην Αθηνών-Κορίνθου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των ερευνών.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση, ενώ αναμένεται η άφιξη του ιατροδικαστή προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στο οδόστρωμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



