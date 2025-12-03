Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο 10ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών, συζητώντας με εκπαιδευτικούς και γονείς για τα σοβαρά προβλήματα στην ειδική αγωγή. Τόνισε ότι η ημέρα αποτελεί ευκαιρία λογοδοσίας για την κοινωνία και κάλεσε σε πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση, αυτονομία και αξιοπρέπεια για τα άτομα με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «ημέρα λογοδοσίας», επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια ευκαιρία για την κοινωνία να αναμετρηθεί με τις πραγματικές ανισότητες.

Συζητώντας με τον διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς και τον σύλλογο γονέων, ενημερώθηκε για τις σημαντικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναφέρθηκαν ήταν η απουσία πρώιμης παρέμβασης, η λειτουργία τμημάτων ένταξης μόνο σε περιορισμένο αριθμό σχολείων, η υποστελέχωση της Παράλληλης Στήριξης και η στέγαση αρκετών Ειδικών Σχολείων σε ακατάλληλες υποδομές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ερώτημα κατά πόσο η κοινωνία επιλέγει να γυρίζει την πλάτη σε αυτές τις αδικίες ή να τις θέτει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, «το κοινωνικό κράτος δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα του μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα δικαιώματα στην πρόσβαση, στην αυτονομία και στην εκπαίδευση».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική εμπειρία, την αγωνία γονέων ατόμων με αναπηρία για το τι θα απογίνουν τα παιδιά τους όταν εκείνοι δεν θα βρίσκονται στη ζωή. «Αυτό το συναίσθημα είναι μια πραγματική κοινωνική τραγωδία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες από την Πολιτεία.

Κατά την επίσκεψή του τον συνόδευαν ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Ατόμων με Αναπηρία Πέτρος Παππάς, ο γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με Αναπηρία Βασίλης Κουλούρης και η αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Παιδείας Σοφία Πουλοπούλου.

