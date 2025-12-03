Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»

Επίσκεψη στο 10ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, θέτοντας στο επίκεντρο τις ελλείψεις στην ειδική αγωγή και τη σημασία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους.

Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
03 Δεκ. 2025 14:41
Pelop News

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο 10ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών, συζητώντας με εκπαιδευτικούς και γονείς για τα σοβαρά προβλήματα στην ειδική αγωγή. Τόνισε ότι η ημέρα αποτελεί ευκαιρία λογοδοσίας για την κοινωνία και κάλεσε σε πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση, αυτονομία και αξιοπρέπεια για τα άτομα με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «ημέρα λογοδοσίας», επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια ευκαιρία για την κοινωνία να αναμετρηθεί με τις πραγματικές ανισότητες.

Συζητώντας με τον διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς και τον σύλλογο γονέων, ενημερώθηκε για τις σημαντικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναφέρθηκαν ήταν η απουσία πρώιμης παρέμβασης, η λειτουργία τμημάτων ένταξης μόνο σε περιορισμένο αριθμό σχολείων, η υποστελέχωση της Παράλληλης Στήριξης και η στέγαση αρκετών Ειδικών Σχολείων σε ακατάλληλες υποδομές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ερώτημα κατά πόσο η κοινωνία επιλέγει να γυρίζει την πλάτη σε αυτές τις αδικίες ή να τις θέτει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, «το κοινωνικό κράτος δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα του μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα δικαιώματα στην πρόσβαση, στην αυτονομία και στην εκπαίδευση».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική εμπειρία, την αγωνία γονέων ατόμων με αναπηρία για το τι θα απογίνουν τα παιδιά τους όταν εκείνοι δεν θα βρίσκονται στη ζωή. «Αυτό το συναίσθημα είναι μια πραγματική κοινωνική τραγωδία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες από την Πολιτεία.

Κατά την επίσκεψή του τον συνόδευαν ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Ατόμων με Αναπηρία Πέτρος Παππάς, ο γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με Αναπηρία Βασίλης Κουλούρης και η αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Παιδείας Σοφία Πουλοπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
13:55 Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ