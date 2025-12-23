Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης για αγρότες και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της ΝΔ»

Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιρρίπτοντας στη Νέα Δημοκρατία την ευθύνη για την κατάσταση στον αγροτικό τομέα και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» του MEGA, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «η Νέα Δημοκρατία καθορίζει την τύχη των αγροτών», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν ουσιαστικά τα έξοδά τους και να μετατρέψουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναπτυξιακό εργαλείο. Όπως είπε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι οι αγρότες «να κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού».

Αναφερόμενος στις προτάσεις του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι έχει κατατεθεί σχέδιο για σταθερή τιμή κιλοβατώρας στα 7 λεπτά για πέντε χρόνια και πάγιο 5 ευρώ, καθώς και για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε αγρότες και συνεταιρισμοί να παράγουν τη δική τους φθηνή ενέργεια. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη ενιαίου τιμολογίου στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με βάση τον μέσο όρο των πέντε χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ

Ειδική αναφορά έκανε στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει η διοίκηση του Οργανισμού να επιλέγεται μέσω ανεξάρτητης διαδικασίας με πενταετή θητεία. «Μέσα σε πέντε χρόνια είχαμε έξι αποτυχημένες κομματικές επιλογές της ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση γνώριζε ήδη από το 2020 την ύπαρξη σκανδάλου, διερωτώμενος γιατί χάθηκαν πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκος Μητσοτάκης ότι φέρει την πολιτική ευθύνη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου. Άφησαν να κλέβουν και τώρα προσπαθούν να διασπείρουν τις ευθύνες», σημείωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα»

Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε αισιόδοξος, μιλώντας για προϋποθέσεις πολιτικής αλλαγής. Όπως είπε, οι πολίτες είναι εξαντλημένοι από την ακρίβεια και τα καθημερινά προβλήματα, με κυρίαρχο συναίσθημα την απογοήτευση και την αίσθηση ότι «δεν βρίσκουμε λύση».

«Πιστεύω ότι στο τέλος οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέροντα και τη ΝΔ. Η στάση μου είναι σκληρή, αλλά θεσμική. Δεν παίζω παρασκηνιακά παιχνίδια», ανέφερε, τονίζοντας πως με πρώτο το ΠΑΣΟΚ θα υπάρξει πολιτική αλλαγή και η Νέα Δημοκρατία θα περάσει στην αντιπολίτευση.





