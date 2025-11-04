Ανδρουλάκης: «Ομολογία φιάσκου της ΝΔ η παραίτηση Σκλήκα» – Επίθεση στον πρωθυπουργό για τα ΕΛΤΑ

Ως «ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης στο ζήτημα των ΕΛΤΑ» χαρακτήρισε την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας βολές κατά του πρωθυπουργού.

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για να αποφύγουν τη λογοδοσία», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι «ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».

