Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, κάνοντας λόγο για «ομολογία φιάσκου» και προσπάθεια αποφυγής λογοδοσίας.

Ανδρουλάκης: «Ομολογία φιάσκου της ΝΔ η παραίτηση Σκλήκα» – Επίθεση στον πρωθυπουργό για τα ΕΛΤΑ
04 Νοέ. 2025 14:57
Ως «ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης στο ζήτημα των ΕΛΤΑ» χαρακτήρισε την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας βολές κατά του πρωθυπουργού.

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για να αποφύγουν τη λογοδοσία», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι «ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».
