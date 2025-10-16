Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: «Μας μπερδέψατε, εγώ δεν είμαι ο Δένδιας»

Με αιχμηρή αναφορά στον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε από το βήμα της Βουλής στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι «μπερδεύει την αντιπολίτευση με τα εσωκομματικά του» και ότι οι διαφωνίες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πλήττουν τη σοβαρότητα της εξωτερικής πολιτικής.

Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: «Μας μπερδέψατε, εγώ δεν είμαι ο Δένδιας»
16 Οκτ. 2025 13:32
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές για σύγχυση και αντιφάσεις εντός της κυβέρνησης.

«Πριν από λίγο κατηγορήσατε εμένα για το βέτο στο πρόγραμμα SAFE, λέγοντας ότι δεν γνωρίζουμε πως μπορεί να ασκηθεί. Δεν το είπα εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Μας μπερδέψατε. Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κύριο Δένδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε, λέγοντας πως «ο κύριος Δένδιας στις 29 Μαΐου δήλωνε ότι δεν μπορεί να ασκηθεί βέτο, όταν προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε το αντίθετο. Σε εμάς, λοιπόν, είναι το πρόβλημα;»

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αντιπολίτευση. Εδώ βρίσκεται η πραγματική, η αξιωματική αντιπολίτευση – όχι η εσωκομματική σας. Αυτές οι εσωτερικές διενέξεις είναι επικίνδυνες, ειδικά όταν αφορούν τόσο σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Όταν κάτι δεν το πιστεύεις πραγματικά, δεν μπορείς να το υπερασπιστείς».

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών ήρθε να προσθέσει νέα ένταση στη συζήτηση για τα ζητήματα διπλωματίας και άμυνας, σε μια περίοδο όπου οι κυβερνητικοί χειρισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικής κριτικής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
14:09 Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ