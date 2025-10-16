Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: «Μας μπερδέψατε, εγώ δεν είμαι ο Δένδιας»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές για σύγχυση και αντιφάσεις εντός της κυβέρνησης.

«Πριν από λίγο κατηγορήσατε εμένα για το βέτο στο πρόγραμμα SAFE, λέγοντας ότι δεν γνωρίζουμε πως μπορεί να ασκηθεί. Δεν το είπα εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Μας μπερδέψατε. Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κύριο Δένδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε, λέγοντας πως «ο κύριος Δένδιας στις 29 Μαΐου δήλωνε ότι δεν μπορεί να ασκηθεί βέτο, όταν προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε το αντίθετο. Σε εμάς, λοιπόν, είναι το πρόβλημα;»

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αντιπολίτευση. Εδώ βρίσκεται η πραγματική, η αξιωματική αντιπολίτευση – όχι η εσωκομματική σας. Αυτές οι εσωτερικές διενέξεις είναι επικίνδυνες, ειδικά όταν αφορούν τόσο σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Όταν κάτι δεν το πιστεύεις πραγματικά, δεν μπορείς να το υπερασπιστείς».

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών ήρθε να προσθέσει νέα ένταση στη συζήτηση για τα ζητήματα διπλωματίας και άμυνας, σε μια περίοδο όπου οι κυβερνητικοί χειρισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικής κριτικής.

