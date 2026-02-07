Ανδρουλάκης στο TikTok για τη στέγαση: Προτάσεις ΠΑΣΟΚ για ενοίκια, Airbnb και golden visa

Με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέρχεται στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στο επίκεντρο μέτρα για τα ενοίκια, τη βραχυχρόνια μίσθωση και την πρόσβαση των νέων στην κατοικία.

07 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

Στο ζήτημα της στέγασης και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω βίντεο που ανάρτησε στο TikTok με τίτλο «πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι», επιχειρώντας να απευθυνθεί κυρίως στους νέους που αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στην εύρεση κατοικίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το πρόγραμμα «GenRent», το οποίο –όπως υποστηρίζει– αποτελεί μια συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η δημιουργία Διεύθυνσης Κατοικίας για τον καθορισμό ζωνών στεγαστικής πίεσης, περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, κατάργηση της golden visa, καθώς και παρεμβάσεις για τον έλεγχο της αύξησης των ενοικίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης, με στόχο –όπως σημειώνεται– τη βελτίωση των συνθηκών κατοικίας και την προστασία των ενοικιαστών.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόσφατο viral βίντεο νεαρής γυναίκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε σημαντική αύξηση ενοικίου, γεγονός που –όπως αναφέρει– αντικατοπτρίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι υπάρχουν «ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις» για το στεγαστικό πρόβλημα, ώστε οι νέοι να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και προοπτική, ενώ το σχετικό πρόγραμμα του κόμματος παρουσιάζεται αναλυτικά σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα.

