Ανείπωτη θλίψη για τη Μαρίσσα Λαιμού: Το τελευταίο αντίο στη 30χρονη κόρη της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας

Σε στενό οικογενειακό κύκλο και μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού, κόρης της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού. Συντετριμμένοι οι γονείς και τα δίδυμα αδέλφια της, αποχαιρέτησαν τη 30χρονη κόρη τους, που έφυγε ξαφνικά στις 11 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, όπου διέμενε.

Η Μαρίσσα Λαιμού, μέλος της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας των Λαιμών, εντοπίστηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της, με τα αίτια του θανάτου της να αποδίδονται σε σήψη από τσίμπημα εντόμου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πατέρας της βρισκόταν στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις και η μητέρα της στο Μονακό με τα δίδυμα αδέλφια της, για να παραστούν σε γάμο.

Η πρώτη τελετή αποχαιρετισμού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο, παρουσία συγγενών και φίλων, ενώ αργότερα η οικογένεια θα παραθέσει γεύμα στο ξενοδοχείο King George για τους στενούς οικείους.

Ο πρόωρος χαμός της Μαρίσσας Λαιμού βύθισε στη θλίψη όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και τον κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας. Η νεαρή γυναίκα, με έντονη φιλανθρωπική δράση και αγάπη για το θέατρο, είχε κερδίσει τον σεβασμό όσων τη γνώριζαν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φίλοι και συνεργάτες τη θυμούνται ως «τρυφερή, ευαισθητοποιημένη και γεμάτη καλοσύνη». Κάθε χρόνο στα γενέθλιά της ζητούσε από τους φίλους της να κάνουν δωρεές σε νοσοκομεία και ιδρύματα της Βρετανίας, ενώ παράλληλα είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, σκηνοθεσία και παραγωγή στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, η Μαρίσσα σπούδασε μουσικό θέατρο στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια δραματική τέχνη στο Central School of Speech and Drama, στο RADA, στο LAMDA και στο London School of Drama Arts. Στον ελεύθερο χρόνο της λάτρευε το τένις και το μπόουλινγκ, ενώ αγαπούσε τη συντροφιά των φίλων της και το θέατρο.

Η οικογένεια Λαιμού, με ρίζες στις Οινούσσες της Χίου, αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές δυναστείες του ελληνικού εφοπλισμού, με παράδοση που ξεκινά από το 1905, όταν οι οικογένειες Λαιμού, Πατέρα και Χατζηπατέρα απέκτησαν το ατμόπλοιο «Μαριέττα Ράλλη».

