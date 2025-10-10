Ανείπωτη θλίψη για τη Μαρίσσα Λαιμού: Το τελευταίο αντίο στη 30χρονη κόρη της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν τη Μαρίσσα Λαιμού οι γονείς και τα αδέλφια της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η 30χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, που βρέθηκε νεκρή στο Λονδίνο μετά από σήψη λόγω τσιμπήματος εντόμου, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω της ένα φωτεινό αποτύπωμα ζωής, δημιουργίας και προσφοράς.

Ανείπωτη θλίψη για τη Μαρίσσα Λαιμού: Το τελευταίο αντίο στη 30χρονη κόρη της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας
10 Οκτ. 2025 13:17
Pelop News

Σε στενό οικογενειακό κύκλο και μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού, κόρης της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού. Συντετριμμένοι οι γονείς και τα δίδυμα αδέλφια της, αποχαιρέτησαν τη 30χρονη κόρη τους, που έφυγε ξαφνικά στις 11 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, όπου διέμενε.

Η Μαρίσσα Λαιμού, μέλος της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας των Λαιμών, εντοπίστηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της, με τα αίτια του θανάτου της να αποδίδονται σε σήψη από τσίμπημα εντόμου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πατέρας της βρισκόταν στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις και η μητέρα της στο Μονακό με τα δίδυμα αδέλφια της, για να παραστούν σε γάμο.

Ανείπωτη θλίψη για τη Μαρίσσα Λαιμού: Το τελευταίο αντίο στη 30χρονη κόρη της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας

Η πρώτη τελετή αποχαιρετισμού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο, παρουσία συγγενών και φίλων, ενώ αργότερα η οικογένεια θα παραθέσει γεύμα στο ξενοδοχείο King George για τους στενούς οικείους.

Ο πρόωρος χαμός της Μαρίσσας Λαιμού βύθισε στη θλίψη όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και τον κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας. Η νεαρή γυναίκα, με έντονη φιλανθρωπική δράση και αγάπη για το θέατρο, είχε κερδίσει τον σεβασμό όσων τη γνώριζαν.

Ανείπωτη θλίψη για τη Μαρίσσα Λαιμού: Το τελευταίο αντίο στη 30χρονη κόρη της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φίλοι και συνεργάτες τη θυμούνται ως «τρυφερή, ευαισθητοποιημένη και γεμάτη καλοσύνη». Κάθε χρόνο στα γενέθλιά της ζητούσε από τους φίλους της να κάνουν δωρεές σε νοσοκομεία και ιδρύματα της Βρετανίας, ενώ παράλληλα είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, σκηνοθεσία και παραγωγή στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, η Μαρίσσα σπούδασε μουσικό θέατρο στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια δραματική τέχνη στο Central School of Speech and Drama, στο RADA, στο LAMDA και στο London School of Drama Arts. Στον ελεύθερο χρόνο της λάτρευε το τένις και το μπόουλινγκ, ενώ αγαπούσε τη συντροφιά των φίλων της και το θέατρο.

Ανείπωτη θλίψη για τη Μαρίσσα Λαιμού: Το τελευταίο αντίο στη 30χρονη κόρη της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας

Η οικογένεια Λαιμού, με ρίζες στις Οινούσσες της Χίου, αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές δυναστείες του ελληνικού εφοπλισμού, με παράδοση που ξεκινά από το 1905, όταν οι οικογένειες Λαιμού, Πατέρα και Χατζηπατέρα απέκτησαν το ατμόπλοιο «Μαριέττα Ράλλη».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ