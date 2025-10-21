Ανεπίδεκτος μάθησης ο Τσίπρας

Ανεπίδεκτος μάθησης ο Τσίπρας
21 Οκτ. 2025 20:00
Pelop News

Λες και δεν έχει το δικό του πικρό παράδειγμα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τότε που είχε πει το ανέφικτο. Οτι με ένα νόμο κι ένα άρθρο θα καταργούσε τα μνημόνια.

Πρώτος -πρώτος διαπιστώσαμε χθες ότι χαιρέτισε τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις «Προεδρικές (παράνομες) εκλογές» του ψευδοκράτους της Κύπρου. Σαγηνεύτηκε προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός μας από την καμπάνια του Ερχιουρμάν, τόσο υπέρ μιας Ομοσπονδίας στη Μεγαλόνησο, όσο και κατά της προσπάθειας της Αγκυρας και του ηττημένου των «εκλογών» Ερσίν Τατάρ να εμποτίσουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα με το πολιτικό Ισλάμ, έναντι της κοσμικότητας.

ΒΙΑΣΘΗΚΑΝ

Εσπευσαν, επίσης, να χαιρετίσουν την εκλογή Ερχιουρμάν, αφενός ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και αφετέρου ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Η σπουδή τους ομολογουμένως εκπλήσσει. Και κυρίως τον Τσίπρα με την βαρύτητα που έχει η ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού.

Χαιρετίζουμε, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε πως σ’ ένα νόμιμο κράτος διεξήχθησαν νόμιμες εκλογές. Κι όχι μόνο αυτό. Δείχνει ο Τσίπρας ότι επαφίεται -αν όχι και πιστεύει- πως ο Ερχιουρμάν θα τηρήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του. Τόση αφέλεια πια;

ΙΔΙΑ «ΓΡΑΜΜΗ»

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι άμεσα εξαρτώμενη σε όλα τα επίπεδα από την Αγκυρα. Ιδίως οικονομικά, αλλά και στρατιωτικά. Ηδη ο Τούρκος ΥΠΕΞ Φιντάν υπενθύμισε τη «γραμμή» και πρόσταξε το νέο «Πρόεδρο» ν’αφήσει στην άκρη το … όραμά του και να προσαρμοσθεί στη «γραμμή» της Αγκυρας, που θέτει φυσικά δύο κράτη στην Κύπρο. Λέτε να κάνει του κεφαλιού του ο Ερχιυρμάν; Αν ναι, θα του πάρει ο Ερντογάν το «κεφάλι».

Σε πολιτικό επίπεδο, δεν κινείται η διπλωματία με όρους προσωπικής συμπάθειας ούτε κατ’ ανάγκη, ισχύουν μετεκλογικά όσα λέγονται πριν ανοίξουν οι κάλπες, πολύ δε περισσότερο όταν αναφερόμαστε σ΄ ένα υποχείριο της Αγκυρας, όπως αυτό της «Προεδρίας» των Κατεχόμενων.

ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ

Οι ευχές στον Ερχιουρμάν θυμίζουν κάποιες παρεμφερείς για ταχεία αποφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Σαν να πρόκειται για έναν ειρηνιστή που ευχόμαστε να διαδεχθεί στην Τουρικική Προεδρία τον «αιμοσταγή» Ερντογάν. Συνεπώς, είναι ν’ απορεί κανείς με μερίδα Ελλήνων πολιτικών, που θέλουν να βλέπουν ότι οι γείτονες μας διακατέχονται από αγαθές προθέσεις. Το κακό είναι ότι δεν έχει πάρει τοις μετρητοίς τις κατά καιρούς δηλώσεις τους. Είτε πρόκειται για τον Ερντογάν, είτε για τον Ιμάμογλου, τον Μπαχτσελί, τον Φιντάν και όποιον άλλο, όλοι τους σαν κοινό παρονομαστή έχουν τον αναθεωρητισμό, τη «γαλάζια πατρίδα», την απομείωση της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο και την συνεκμετάλλευσή του.

ΥΠΟΤΑΓΗ

Κοντολογίς, ναι μεν με βάση το 65% του Ερχιουρμάν αναδιατάσσονται οι εσωτερικές ισορροπίες στο κανονικό μόρφωμα και το ποσοστό του εκλαμβάνεται ως σαφής αποδοκιμασία του Τατάρ που λειτούργησε ως εντολοδόχος της Τουρκίας ταυτιζόμενος με την αδιάλλακτη γραμμή της λύσης «δυο κρατών», ωστόσο πιο πολύ αξίζει να σταθούμε στη διαβεβαίωση του νικητή ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα ενεργεί σε συνεννόηση  με την Τουρκία. Ξεκάθαρος ο κύριος. Αλλο πράγμα η ρητορική για να κερδίσει τις εκλογές και άλλο η υποταγή του στον Σουλτάνο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Κίνδυνος για τη Μικρή Πρέσπα: Ραγδαία πτώση της στάθμης απειλεί τη βιοποικιλότητα
21:59 Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ
21:50 Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει δύο ακόμα σορούς ομήρων
21:44 Ο «πόλεμος» OpenAI – Google ξεκίνησε: Ο Altman ανακοίνωσε το ChatGPT Atlas
21:36 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων
21:23 Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
21:11 Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας
21:00 Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού
20:53 Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο
20:46 Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»
20:38 Απογραφή ανελκυστήρων: Μόλις 1 στα 10 δηλωμένα ασανσέρ, τι πρόστιμα προβλέπονται για τους παράβατες
20:35 Εξελίξεις στην Παναχαϊκή, τίθεται θέμα προπονητή
20:27 Φάμελλος: «Αντισυνταγματική και ντροπιαστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη»
20:17 Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ΦΩΤΟ
20:11 Ανδρουλάκης: «Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να καλλιεργήσετε διχόνοια»
20:02 Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»
20:00 Ανεπίδεκτος μάθησης ο Τσίπρας
19:53 Τρόμος για τον Πάνο Ρούτσι: Καταγγέλλει ότι επιχείρησαν να τον χτυπήσουν με αυτοκίνητο
19:45 Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
19:35 Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Πρέπει να μείνει σύμβολο ενότητας, όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ