Ανησυχία για τον Οδοντωτό: Στο τραπέζι των συζητήσεων το μέλλον της γραμμής

Στο επίκεντρο της σημερινής επίσκεψης Κυρανάκη στην Πάτρα και η ιστορική γραμμή

26 Νοέ. 2025 11:00
Με τον Οδοντωτό να αποτελεί ξεχωριστό «κεφάλαιο» για τα Καλάβρυτα, το ζήτημα δεν επρόκειτο να έμπαινε στη σημερινή ατζέντα για το τρένο στην Πάτρα (η έλευση Κυρανάκη στην Πάτρα αναβλήθηκε λόγω δυστυχήματος στον ΗΣΑΠ στην Αθήνα). Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοια ταχύτητα που η ανησυχία στον ορεινό δήμο έχει χτυπήσει «κόκκινο». Οι πληροφορίες για επικείμενη αναστολή των δρομολογίων, προκειμένου να γίνει εκτεταμένη συντήρηση και επισκευή των συρμών, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Δήμο Καλαβρύτων, που βλέπει τον τουριστικό πνεύμονα της περιοχής να κινδυνεύει με πολύμηνο «λουκέτο».

Ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος εμφανίζεται ενοχλημένος, όχι μόνο για τις εξελίξεις, αλλά και για το γεγονός ότι δεν είχε προσκληθεί στη σύσκεψη με τον κ. Κυρανάκη, ο οποίος όπως πληροφορείται η «Π» σχεδιάζει να  επισκεφθεί τα Καλάβρυτα το επόμενο διάστημα.

Θεωρείται πάντως βέβαιο ότι η Περιφέρεια θα του παραδώσει το ψήφισμα που εγκρίθηκε προχθές στο περιφερειακό συμβούλιο με ευρύτατη πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένης και της μείζονος αντιπολίτευσης με ελάχιστες προσθήκες, με το οποίο ουσιαστικά ζητούνται πολιτικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για επιστροφή στην κανονικότητα στην ιστορικότερη γραμμή τρένου της χώρας.

Αν η εταιρεία λειτουργίας αδυνατεί ή δεν έχει πρόθεση να πράξει τα αυτονόητα, δηλαδή συνεχή, καθημερινά, αδιάλειπτα και ασφαλή δρομολόγια υπάρχει και η οδός της αποχώρησης και η ανάθεση της γραμμής σε άλλον πάροχο. Ομως πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς διαταραχή της επιβατικής κίνησης, αναφέρει σε γενικές γραμμές το ψήφισμα.

Η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» του Σπύρου Σκιαδαρέση, που συνυπογράφει το ψήφισμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι είναι παρούσα στις διεκδικήσεις για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού, υποστηρίζοντας κάθε ενέργεια και δράση των τοπικών φορέων και κυρίως, των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιάλειας μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Ωστόσο, προσπερνά την κριτική που της ασκήθηκε περί «λαϊκισμού», τονίζοντας ότι εδώ και χρόνια είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, γι’ αυτό και θεωρεί πως υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, καθυστερήσεις και παραλείψεις, τόνισε ο κ. Σκιαδαρέσης.

Να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή, στη Βουλή έχει κατατεθεί Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις φήμες περί ενδεχόμενης διακοπής των δρομολογίων σε Προαστιακό Πάτρας και Οδοντωτό. Σύμφωνα με επανειλημμένες δημοσιογραφικές αναφορές, αλλά και με έντονη ανησυχία φορέων και εργαζομένων, η Hellenic Train φέρεται να έχει αιτηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) αναστολή των δρομολογίων, επικαλούμενη την ανάγκη γενικής συντήρησης και επισκευής συρμών που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Εάν αυτό το «χειρόφρενο» γίνει πράξη, θα προκαλέσει μείζον θέμα στη μετακίνηση χιλιάδων Αχαιών που χρησιμοποιούν τον Προαστιακό της Πάτρας καθημερινά, και σοβαρά προβλήματα στα Καλάβρυτα εν μέσω εορταστικής περιόδου, καθώς και μεγάλη βλάβη για τον χειμερινό τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.

