Ανησυχία για τον Οδοντωτό: Στο τραπέζι των συζητήσεων το μέλλον της γραμμής

Με τον Οδοντωτό να αποτελεί ξεχωριστό «κεφάλαιο» για τα Καλάβρυτα, το ζήτημα δεν επρόκειτο να έμπαινε στη σημερινή ατζέντα για το τρένο στην Πάτρα (η έλευση Κυρανάκη στην Πάτρα αναβλήθηκε λόγω δυστυχήματος στον ΗΣΑΠ στην Αθήνα). Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοια ταχύτητα που η ανησυχία στον ορεινό δήμο έχει χτυπήσει «κόκκινο». Οι πληροφορίες για επικείμενη αναστολή των δρομολογίων, προκειμένου να γίνει εκτεταμένη συντήρηση και επισκευή των συρμών, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Δήμο Καλαβρύτων, που βλέπει τον τουριστικό πνεύμονα της περιοχής να κινδυνεύει με πολύμηνο «λουκέτο».

