Ανοδο 5% κατέγραψε η τιμή του πετρέλαιού μετά τις ρωσικές κυρώσεις

Λίγο μετά τις ανακοινώσεις στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, είχαμε άνοδο 5% στο πετρέλαιο, επεκτείνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους μεγάλους ρωσικούς προμηθευτές Rosneft και Lukoil, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 3,19 δολάρια, ή 5,08%, στα 65,79 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,94 δολάρια, ή 5,03%, στα 61,44 δολάρια.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων και τα διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το δυτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ολε Χάνσεν.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα, καθώς κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει αμέσως σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Ξεχωριστά, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένα επίσης από μια απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ.

