Ανώδυνη ήττα για τα κορίτσια της Παναχαϊκής, σήμερα η αυλαία με Κελεό

Αν και πάλεψε στα ίσα δεν τα κατάφερε το βράδυ του Σαββάτου η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον ισχυρό Μελλισιακό, για την 2η αγωνιστική τρων μπαράζ ανόδου.

Η πατρινή ομάδα όμως είναι σε τροχιά ανόδου κα θέλει σήμερα το τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά να κερδίσει τον Κελεό για να κάνει ιδανικό φινάλε.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

14.00: Σ.Φ.Π. Χανιά – Μελισσιακός, Διαιτητές: Γκόλφης, Σπίνας, Παρατηρητής: Δημάκης.

17.00: Παναχαϊκή – Κελεός, Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Γεωργοπούλου, Παρατηρητής: Δημάκης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜ. Β. ΣΕΤ

Α.Ο. Μελισσιακός 6 (6-1)

Α.Ο. Κελεός 3 (4-3)

Γ.Ε. Παναχαϊκής 3 (3-4)

Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ 0 (1-6)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



