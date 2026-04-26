Ανώδυνη ήττα για τα κορίτσια της Παναχαϊκής, σήμερα η αυλαία με Κελεό
Αν και πάλεψε στα ίσα δεν τα κατάφερε το βράδυ του Σαββάτου η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον ισχυρό Μελλισιακό, για την 2η αγωνιστική τρων μπαράζ ανόδου.
Η πατρινή ομάδα όμως είναι σε τροχιά ανόδου κα θέλει σήμερα το τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά να κερδίσει τον Κελεό για να κάνει ιδανικό φινάλε.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
14.00: Σ.Φ.Π. Χανιά – Μελισσιακός, Διαιτητές: Γκόλφης, Σπίνας, Παρατηρητής: Δημάκης.
17.00: Παναχαϊκή – Κελεός, Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Γεωργοπούλου, Παρατηρητής: Δημάκης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜ. Β. ΣΕΤ
Α.Ο. Μελισσιακός 6 (6-1)
Α.Ο. Κελεός 3 (4-3)
Γ.Ε. Παναχαϊκής 3 (3-4)
Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ 0 (1-6)
