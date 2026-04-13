Ανοίγει ο φάκελος της νέας σεζόν για την Παναχαϊκή

Η φετινή χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες στην ιστορία της Παναχαϊκής και η πιο δύσκολη τα τελευταία 40 χρόνια

13 Απρ. 2026 10:48
Pelop News

Με το τέλος των play outs και την αυλαία της σεζόν που έπεσε προχθές στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, η Παναχαϊκή περνά πλέον σε φάση σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα.

Στο εσωτερικό του συλλόγου η συζήτηση έχει ήδη μετατοπιστεί στη νέα χρονιά, με βασικό ζητούμενο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για πρωταγωνιστική πορεία και επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.
Οι πρώτες σκέψεις που διαμορφώνονται δείχνουν πρόθεση αναζήτησης επενδυτή, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει ενεργό ρόλο στο μάνατζμεντ της ομάδας. Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία με αρκετές αβεβαιότητες, καθώς ούτε δεδομένη θεωρείται η εξεύρεση κατάλληλου επιχειρηματία, ούτε ξεκαθαρισμένος ο βαθμός συμμετοχής της υπάρχουσας διοίκησης στο νέο σχήμα.
Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κώστα Σβόλη, ο οποίος, αν και στην αρχή της σεζόν δεν είχε άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο, εξελίχθηκε σε βασικό στήριγμα της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Με συνεχή παρουσία και οικονομική συνεισφορά, έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον του, ενώ κινήσεις όπως το πριμ στους ποδοσφαιριστές μετά τη νίκη με το Λουτράκι επιβεβαίωσαν τη διάθεσή του να βρίσκεται κοντά στο αγωνιστικό τμήμα.
Παράλληλα, έχει πλήρη εικόνα για το ύψος του μπάτζετ που απαιτείται ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν θα αναλάβει ηγετικό ρόλο ή θα κινηθεί υποστηρικτικά. Σε κάθε περίπτωση, η συμβολή του φέτος αποδείχθηκε καθοριστική.
Η σχέση του με τον προπονητή Σπύρο Αντωνόπουλο είναι εξαιρετική. Σε μια περίοδο, που ο πρώτος υπέβαλε την παραίτησή του, ο Σβόλης ήταν αρνητικός και μάλιστα τον συμβουλευόταν για πολλά θέματα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Ηλειος τεχνικός θα συνεχίσει στην Παναχαϊκή. Είναι πολύ νωρίς για όλα αυτά.
Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και οι επαφές προς την κατεύθυνση εξεύρεσης ισχυρής οικονομικής στήριξης, με ανθρώπους της Παναχαϊκής να έχουν ήδη κινηθεί προς πρόσωπα με πολιτικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις, αναζητώντας την επόμενη «μέρα» σε πιο στέρεες βάσεις.
Η φετινή χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες στην ιστορία της Παναχαϊκής και η πιο δύσκολη τα τελευταία 40 χρόνια με τους «κοκκινόμαυρους» να εξασφαλίζουν την παραμονή τους μία αγωνίστική πριν από το τέλος των play outs.
Aπό τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη αγωνιστική υποχρέωση, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν το χρονικό περιθώριο προκειμένου να βρουν την κατάλληλη λύση, με την ελπίδα να μην περάσει η ομάδα ό,τι πέρασε φέτος.

