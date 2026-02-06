Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών

Σε γενικές γραμμές ήπιες αναμένονται οι θερμοκρασίες το επόμενο διάστημα, με τον υδράργυρο να κινείται ελαφρώς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της εποχής, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Παράλληλα, βασικό χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας θα είναι η αυξημένη υγρασία, η οποία θα επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, οι περισσότερες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται, ωστόσο, για φαινόμενα κατά κανόνα ασθενή, που δεν αναμένεται να αποκτήσουν ένταση.

Τοπικές βροχές προβλέπονται και στην Αττική την ερχόμενη εβδομάδα, κυρίως πρόσκαιρες και περιορισμένης έντασης, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το μοτίβο αυτό εντάσσεται σε μια περίοδο μικρών καιρικών μεταβολών, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια ήπιας βροχόπτωσης.

Στην Αθήνα, ειδικά το προσεχές Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 19 βαθμούς Κελσίου, συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο πρώιμη άνοιξη παρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Η συνολική εικόνα του καιρού περιγράφεται συχνά ως «καιρός της Μαρμότας», δηλαδή μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις, όπου οι ίδιες ήπιες συνθήκες επανέρχονται σχεδόν καθημερινά.

Παρά τη γενικά ήπια εικόνα, οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής σε περιοχές όπου τα εδάφη παραμένουν ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ακόμη και ασθενείς αλλά παρατεταμένες βροχές ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Συνολικά, ο καιρός των επόμενων ημερών διαμορφώνεται από ήπιες θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και κατά τόπους ασθενή φαινόμενα, ένα σκηνικό σταθερό αλλά όχι εντελώς αμελητέο, που απαιτεί προσοχή κυρίως σε ευάλωτες περιοχές.

