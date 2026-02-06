Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών

Σε σχετικά ήπιο μοτίβο αναμένεται να κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες από τις συνηθισμένες και αυξημένη υγρασία. Τοπικές βροχές θα εμφανίζονται κατά διαστήματα, κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, χωρίς έντονα φαινόμενα.

Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
06 Φεβ. 2026 14:57
Pelop News

Σε γενικές γραμμές ήπιες αναμένονται οι θερμοκρασίες το επόμενο διάστημα, με τον υδράργυρο να κινείται ελαφρώς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της εποχής, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Παράλληλα, βασικό χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας θα είναι η αυξημένη υγρασία, η οποία θα επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, οι περισσότερες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται, ωστόσο, για φαινόμενα κατά κανόνα ασθενή, που δεν αναμένεται να αποκτήσουν ένταση.

Τοπικές βροχές προβλέπονται και στην Αττική την ερχόμενη εβδομάδα, κυρίως πρόσκαιρες και περιορισμένης έντασης, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το μοτίβο αυτό εντάσσεται σε μια περίοδο μικρών καιρικών μεταβολών, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια ήπιας βροχόπτωσης.

Στην Αθήνα, ειδικά το προσεχές Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 19 βαθμούς Κελσίου, συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο πρώιμη άνοιξη παρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Η συνολική εικόνα του καιρού περιγράφεται συχνά ως «καιρός της Μαρμότας», δηλαδή μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις, όπου οι ίδιες ήπιες συνθήκες επανέρχονται σχεδόν καθημερινά.

Παρά τη γενικά ήπια εικόνα, οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής σε περιοχές όπου τα εδάφη παραμένουν ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ακόμη και ασθενείς αλλά παρατεταμένες βροχές ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Συνολικά, ο καιρός των επόμενων ημερών διαμορφώνεται από ήπιες θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και κατά τόπους ασθενή φαινόμενα, ένα σκηνικό σταθερό αλλά όχι εντελώς αμελητέο, που απαιτεί προσοχή κυρίως σε ευάλωτες περιοχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου
15:48 Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς
15:32 Απαλλαγή ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας
15:24 Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
15:16 Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο
15:08 Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι
15:00 Ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε μια εξομολόγηση ψυχής στην «Π»: «Ήμουν σαν μοναχός σε μοναστήρι»
14:57 Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
14:53   STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
14:50 Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος
14:44 Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
14:38 Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου
14:35 Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
14:29 EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα
14:26 Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο
14:20 Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
14:15 Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»
14:12 Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών
14:11 Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ