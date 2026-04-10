Anthropic: Το νέο ισχυρό μοντέλο AI που προκαλεί ανησυχία για κυβερνοκινδύνους

Το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το Claude Mythos Preview, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας στις ΗΠΑ, όχι μόνο για τις δυνατότητές του αλλά και για το τι μπορεί να σημαίνει η κατάχρησή του σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές επιθέσεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στον τεχνολογικό κόσμο: έχει φτάσει μέχρι την Ουάσινγκτον και τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ συγκάλεσαν αυτή την εβδομάδα συνάντηση με επικεφαλής μεγάλων τραπεζών, προκειμένου να συζητηθούν οι κυβερνοκίνδυνοι που μπορεί να συνδέονται με το Mythos και παρόμοια συστήματα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί πως οι τράπεζες αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και ενισχύουν εγκαίρως τις άμυνές τους.

Το μοντέλο που εντοπίζει κρίσιμες αδυναμίες

Η ίδια η Anthropic παρουσίασε το Claude Mythos Preview ως μέρος του Project Glasswing, μιας νέας πρωτοβουλίας για την ασφάλεια κρίσιμου λογισμικού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την εταιρεία, στο εγχείρημα συμμετέχουν οργανισμοί και επιχειρήσεις όπως οι Amazon Web Services, Apple, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA και Palo Alto Networks.

Η Anthropic αναφέρει ότι το Mythos Preview δίνεται σε επιλεγμένους αμυντικούς εταίρους ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα στον εντοπισμό και τη διόρθωση ευπαθειών σε κρίσιμα συστήματα. Σύμφωνα με το Reuters και το The Verge, το μοντέλο έχει βοηθήσει στον εντοπισμό χιλιάδων σημαντικών και υψηλής σοβαρότητας αδυναμιών λογισμικού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να μπόρεσε ακόμη και να αναπτύξει exploit proofs-of-concept.

Το The Verge σημειώνει επίσης ότι η Anthropic δεν έχει διαθέσει δημόσια το μοντέλο, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι οι δυνατότητές του εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Η χρήση του, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, περιορίζεται σε επιλεγμένους συνεργάτες, μεταξύ των οποίων αναφέρονται οργανισμοί όπως η JPMorgan Chase, η Cisco και το Linux Foundation.

Project Glasswing και η αμυντική στρατηγική

Η Anthropic επιχειρεί να τοποθετήσει το νέο της εργαλείο στην πλευρά της άμυνας και όχι της επιθετικής χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 100 εκατ. δολάρια σε usage credits για την ενίσχυση προσπαθειών κυβερνοασφάλειας, καθώς και 4 εκατ. δολάρια σε δωρεές προς οργανισμούς ανοικτού λογισμικού. Παράλληλα, σκοπεύει να επεκτείνει την πρόσβαση σε περίπου 40 επιπλέον οργανισμούς που διαχειρίζονται κρίσιμη υποδομή λογισμικού.

Το επίσημο κείμενο της Anthropic για το Project Glasswing παρουσιάζει την πρωτοβουλία ως μια προσπάθεια να προστατευθούν τα λογισμικά και οι υποδομές από τα οποία εξαρτώνται δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ωστόσο, η ίδια αυτή διατύπωση δείχνει και το μέγεθος του διακυβεύματος: όταν ένα μοντέλο μπορεί να βρίσκει τόσο αποτελεσματικά αδυναμίες, η γραμμή ανάμεσα στην άμυνα και στην πιθανή κακόβουλη αξιοποίηση γίνεται πολύ λεπτή. Αυτή είναι εκτίμηση που προκύπτει από τις δημόσιες περιγραφές των δυνατοτήτων του μοντέλου και τη μη δημόσια διάθεσή του.

Το μεγάλο δίλημμα για την τεχνητή νοημοσύνη

Η υπόθεση αναδεικνύει με έντονο τρόπο το δίλημμα που συνοδεύει τη νέα γενιά ισχυρών μοντέλων AI: από τη μία πλευρά, μπορούν να λειτουργήσουν ως εξαιρετικά εργαλεία άμυνας, εντοπίζοντας κενά ασφαλείας πριν τα εκμεταλλευτούν επιτιθέμενοι· από την άλλη, οι ίδιες δυνατότητες θα μπορούσαν να γίνουν πολλαπλασιαστής κινδύνου αν περάσουν σε λάθος χέρια.

Γι’ αυτό και το Claude Mythos Preview δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα ακόμη νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αντιμετωπίζεται ήδη ως ένα τεχνολογικό εργαλείο που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο τράπεζες, εταιρείες τεχνολογίας και κυβερνήσεις σκέφτονται την κυβερνοασφάλεια. Και μόνο το γεγονός ότι το θέμα έφτασε σε επίπεδο συνάντησης ανάμεσα σε κορυφαίους τραπεζικούς παράγοντες, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και τη Fed, δείχνει πόσο σοβαρά λαμβάνεται.

Σε αυτή τη φάση, η εικόνα που σχηματίζεται είναι σαφής: η Anthropic προωθεί το Mythos ως εργαλείο προστασίας κρίσιμων συστημάτων, αλλά οι αμερικανικές Αρχές και η αγορά το κοιτούν ταυτόχρονα και ως πιθανή πηγή μιας νέας γενιάς ψηφιακών απειλών. Και αυτό, από μόνο του, αρκεί για να εξηγήσει γιατί το νέο μοντέλο έχει ήδη προκαλέσει τόσο μεγάλη αναστάτωση.

