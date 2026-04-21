Αντιδράσεις συνταξιούχων στην Αχαΐα για την κατάργηση Τοπικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ

Την έντονη αντίθεσή του στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ εκφράζει ο Σύλλογος Συνταξιούχων (ΙΚΑ) ΕΦΚΑ Ν. Αχαΐας, μέσω ανακοίνωσής του.

Όπως επισημαίνεται, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», που προωθήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας, οδηγεί στη συγκρότηση ενός κεντρικού φορέα εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών, καταργώντας ουσιαστικά τις υφιστάμενες τοπικές δομές.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές διέθεταν γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περιοχής και εξασφάλιζαν άμεση πρόσβαση των ασφαλισμένων στη διαδικασία εξέτασης των υποθέσεών τους. Όπως τονίζεται, η δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας των πολιτών κατά τη συζήτηση των προσφυγών αποτελούσε κρίσιμο στοιχείο διαφάνειας και ουσιαστικής αξιολόγησης.

Ο Σύλλογος καλεί τις συνταξιουχικές οργανώσεις, αλλά και τα σωματεία εργαζομένων, να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατάργηση των επιτροπών, προτείνοντας παράλληλα την ενίσχυση και αναβάθμισή τους. Συγκεκριμένα, ζητά τη στελέχωση των επιτροπών με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα για συμμετοχή σε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 10:30 το πρωί, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αχαΐας, επί της οδού Πανεπιστημίου 254, πίσω από την Intracom.

Οι συνταξιούχοι ζητούν την απόσυρση των σχετικών διατάξεων, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση των τοπικών επιτροπών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή και δίκαιη εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων.