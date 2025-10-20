Αντισύλληψη: Σημασία, μέθοδοι και μύθοι – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην εκπομπή “Υγείας Θέματα” στον Peloponnisos FM 103,9, με τους Μαρία Σιορώκου και Βασίλη Καψαμπέλη, φιλοξενήθηκε η μαιευτήρας – γυναικολόγος, κυρία Ευαγγελία Παπαγεωργίου, για να μιλήσει για ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας: την αντισύλληψη. Η κυρία Παπαγεωργίου ανέλυσε τις διαθέσιμες μεθόδους αντισύλληψης και διέλυσε κοινούς μύθους, ενώ τόνισε την ανάγκη σωστής πληροφόρησης, ιδιαίτερα στους εφήβους.

Επιστημονική Σημασία της Αντισύλληψης

Η αντισύλληψη αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπαραγωγικής υγείας και δίνει αυτονομία στα ζευγάρια να αποφύγουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Η σημασία της περιλαμβάνει:

Αυτονομία και Επιλογή: Δίνει τη δυνατότητα επιλογών για την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αφορώντας γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας.

Δίνει τη δυνατότητα επιλογών για την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αφορώντας γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας. Διπλή Προστασία: Το προφυλακτικό, ως μέθοδος φραγμού, προστατεύει τόσο από ανεπιθύμητη κύηση όσο και από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), με ποσοστό επιτυχίας έως 98–99% όταν χρησιμοποιείται σωστά.

Σημαντικές διευκρινίσεις: η γονιμότητα δεν επηρεάζεται με τη σωστή χρήση των αντισυλληπτικών, ενώ η αποτελεσματικότητα των μεθόδων εξαρτάται από την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η διακοπτόμενη συνουσία δεν αποτελεί ασφαλή μέθοδο αντισύλληψης, ενώ το χάπι της επόμενης ημέρας προορίζεται μόνο για επείγουσες περιπτώσεις.

Διαφοροποίηση Μεθόδων Αντισύλληψης ανά Ηλικία και Σχέση

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από την ηλικία, τη σταθερότητα της σχέσης και το οικογενειακό πλάνο:

Νεότερες Ηλικίες και Έφηβοι: Προτιμάται το προφυλακτικό, λόγω διπλής προστασίας (κύηση και ΣΜΝ) και υψηλής προσβασιμότητας. Σταθερές Σχέσεις και Γυναίκες Αναπαραγωγικής Ηλικίας: Κατάλληλα τα αντισυλληπτικά δισκία , που παρέχουν ρύθμιση κύκλου, θεραπευτικά οφέλη και προστασία για ορισμένους καρκίνους.

Σωστή Πληροφόρηση και Άρση Μύθων

Η ενημέρωση είναι κρίσιμη για τη σωστή και ασφαλή χρήση των μεθόδων αντισύλληψης:

Άρση Μύθων: Τα αντισυλληπτικά δεν προκαλούν μακροπρόθεσμη υπογονιμότητα και είναι προστατευτικά έναντι ορισμένων καρκίνων.

Η σωστή πληροφόρηση συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων, στην επιλογή ασφαλών στρατηγικών και στη διασφάλιση της αναπαραγωγικής υγείας.

Για να ακούσετε όλη τη συνέντευξη της κυρίας Ευαγγελίας Παπαγεωργίου και να μάθετε περισσότερα για τις σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

