Αντωνακόπουλος: Πότε γεννήθηκε ο Χριστός; – Ο ομότιμος καθηγητής αστρονομίας μιλά στην «Π»
Η χρονολόγηση της Γέννησης δεν αφορά μόνο την ακριβή στιγμή ενός γεγονότος, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο και την ιστορία, αναφέρει ο ομότιμος καθηγητής Αστρονομίας Γρηγόρης Αντωνακόπουλος στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».
Ενα από τα πλέον συζητημένα και συνάμα αινιγματικά ζητήματα της Χριστιανικής παράδοσης είναι η ακριβής χρονολογία της Γέννησης του Χριστού. Παρά τις ευαγγελικές αναφορές, οι ιστορικές πηγές και τα αστρονομικά δεδομένα δεν συμφωνούν πλήρως, αφήνοντας ανοιχτό ένα πεδίο που συνδυάζει ιστορία, θεολογία και επιστήμη.
Για τις διαφορετικές χρονολογήσεις, τον ρόλο των παραδόσεων και τη συμβολή της Αστρονομίας στη διερεύνηση του γεγονότος, μας μιλά ο ομότιμος καθηγητής Αστρονομίας-Αστροφυσικής, Γρηγόρης Αντωνακόπουλος.
-Πόσο ασφαλής είναι η γνώση μας για την ακριβή ημερομηνία γέννησης του Χριστού;
Η ιστορική έρευνα συμφωνεί ότι η ακριβής ημερομηνία γέννησης του Χριστού παραμένει άγνωστη. Τα Ευαγγέλια δεν παρέχουν συγκεκριμένη ημέρα ή μήνα, και οι πρώτοι χριστιανοί δεν έδειχναν κανένα ενδιαφέρον να τιμήσουν τη γέννηση του Ιησού. Η έμφαση δινόταν στη διδασκαλία, τον θάνατο και την Ανάσταση. Η καθιέρωση της 25ης Δεκεμβρίου προέκυψε αρκετούς αιώνες αργότερα και συνδέεται μάλλον με λειτουργικούς και συμβολικούς λόγους, παρά με ιστορικές μαρτυρίες. Επομένως, ο σύγχρονος ερευνητής στρέφεται όχι στην ακριβή ημερομηνία, αλλά στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και κυρίως στο πιθανό έτος γέννησης.
-Σε ποιο ιστορικό έτος συγκλίνουν οι σύγχρονες έρευνες για τη Γέννηση του Ιησού; Ποια ιστορικά δεδομένα οδηγούν τους μελετητές σε μια τόσο πρώιμη χρονολόγηση της Γέννησης;
Παρά τη μακραίωνη προσπάθεια χρονολόγησης, ο προσδιορισμός του έτους δεν είναι εντελώς καθορισμένος. Το ευρέως διαδεδομένο σύστημα «Anno Domini» (μ.Χ.) δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα από τον μοναχό Διονύσιο τον Μικρό, ο οποίος επιχείρησε να υπολογίσει το έτος γέννησης του Χριστού. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι υπολογισμοί του δεν ευθυγραμμίζονται με τα νεότερα ιστορικά στοιχεία. Ο Διονύσιος είχε στη διάθεσή του ελλιπή χρονολογικά δεδομένα, χρησιμοποιούσε πηγές αβέβαιης αξιοπιστίας και εργαζόταν σε μια εποχή χωρίς ενιαίο ημερολόγιο. Ολες οι σύγχρονες μελέτες συγκλίνουν ότι η Γέννηση πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ 7 και 4 π.Χ., μια περίοδος που ταιριάζει με όσα γνωρίζουμε από ιστορικές, αστρονομικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες.
-Τι πληροφορίες προσφέρει το ρωμαϊκό σύστημα χρονολόγησης ab urbe condita (AUC) για τον προσδιορισμό της εποχής της Γέννησης;
Οι Ρωμαίοι μετρούσαν τα έτη από την ίδρυση της Ρώμης το 753 π.Χ., χρησιμοποιώντας το σύστημα ab urbe condita (AUC). Πολλές από τις διοικητικές και στρατιωτικές πράξεις καταγράφονταν με αυτήν την αφετηρία. Ετσι, όταν εξετάζουμε ρωμαϊκές πηγές που μιλούν για την εποχή των απογραφών, των κυβερνητικών θητειών και άλλων γεγονότων, πρέπει να μετατρέψουμε τους αριθμούς αυτούς στο σημερινό σύστημα. Οι υπολογισμοί αυτοί, όταν συγκριθούν με τα δεδομένα των Ευαγγελίων, οδηγούν στο ίδιο εύρος: 7-4 π.Χ.
-Πού οφείλεται το χρονολογικό σφάλμα του μοναχού Διονυσίου του Μικρού και πώς επηρέασε το χριστιανικό ημερολόγιο;
Ο Διονύσιος δεν διέθετε τα εργαλεία, τις πηγές και τις συγκριτικές μεθόδους που διαθέτουμε σήμερα. Επιπλέον, υπήρχαν αβεβαιότητες γύρω από τις βασιλείες των αυτοκρατόρων, τις απογραφές της ρωμαϊκής διοίκησης και τη χρονολόγηση των Ολυμπιάδων. Ετσι, η εργασία του, όσο σημαντική και αν υπήρξε για τη διαμόρφωση του χριστιανικού ημερολογίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ακριβής. Είναι πιθανό ότι μετέθεσε τη Γέννηση κατά 4 έως και 7 χρόνια αργότερα από την πραγματική της περίοδο.
-Με ποιον τρόπο η ελληνική χρονολόγηση μέσω των Ολυμπιάδων συμβάλλει στην ανασύσταση του έτους Γέννησης;
Η αρχαία ελληνική χρονολόγηση βασιζόταν στις Ολυμπιάδες, τετραετείς περιόδους που ξεκινούσαν το 776 π.Χ. Πολλοί μεταγενέστεροι χριστιανοί χρονικογράφοι προσπάθησαν να συνδέσουν γεγονότα της ζωής του Χριστού με την ελληνική μέτρηση του χρόνου. Ενας από τους σημαντικότερους ήταν ο Ευσέβιος Καισαρείας, ο οποίος τοποθέτησε τη Γέννηση περίπου στη 194η Ολυμπιάδα, δηλαδή κοντά στο 4 π.Χ. Το γεγονός ότι η ελληνική, η ρωμαϊκή και η χριστιανική μέτρηση συγκλίνουν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αξιοπιστίας του εύρους 7-4 π.Χ.
-Ποιες αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν προταθεί ως πιθανές εξηγήσεις για τον «Αστέρα της Βηθλεέμ»;
Η Αστρονομία δεν μπορεί να αποδείξει θεολογικά γεγονότα, μπορεί όμως να φωτίσει τις ιστορικές συνθήκες της εποχής. Ο «Αστέρας της Βηθλεέμ» έχει ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους: ως σύνοδος πλανητών, ως κομήτης, ως έκλαμψη ή υπερκαινοφανής. Η πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη εκδοχή είναι η τριπλή σύνοδος Δία-Κρόνου το 7 π.Χ., η οποία ήταν ιδιαίτερα λαμπρή και πιθανότατα ερμηνεύτηκε από αστρολόγους και μελετητές του ουρανού ως ένδειξη σημαντικού γεγονότος. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει άριστα με τα ιστορικά δεδομένα.
-Ποιο είναι το πιθανότερο χρονικό διάστημα της Γέννησης, σύμφωνα με τη σύγκλιση όλων των διαθέσιμων πηγών;
Με βάση όλο το διαθέσιμο υλικό -ιστορικές πηγές, ευαγγελικές αφηγήσεις, ρωμαϊκά έγγραφα, ελληνικές χρονολογήσεις και αστρονομικούς υπολογισμούς- το πιθανότερο διάστημα για τη Γέννηση είναι το 6 ή 7 π.Χ. Η ταύτιση πολλών ανεξάρτητων συστημάτων χρονολόγησης ενισχύει την αξιοπιστία αυτού του συμπεράσματος.
-Γιατί η συζήτηση γύρω από τη χρονολόγηση της Γέννησης συνεχίζει να έχει σημασία στον σύγχρονο κόσμο;
Η σημασία της συζήτησης δεν είναι καθαρά αριθμητική. Η χρονολόγηση της Γέννησης δεν αφορά μόνο την ακριβή στιγμή ενός γεγονότος, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο και την ιστορία. Η Γέννηση του Χριστού, είτε τοποθετηθεί στο 7 π.Χ. είτε στο 4 π.Χ., αποτελεί ένα σημείο καμπής για τον πολιτισμό. Η έναρξη ενός νέου ημερολογίου με αφετηρία ένα ταπεινό γεγονός σε μια μικρή πόλη της Ιουδαίας δείχνει πόσο βαθιά επηρέασε η μορφή του Ιησού την ανθρώπινη σκέψη, την τέχνη, τη φιλοσοφία και την αντίληψή μας για τον χρόνο.
