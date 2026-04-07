Αντώνης Κουνάβης: Αποδεκτός από την κοινωνία και τηρεί στάση αναμονής

Απολαμβάνει την… ελευθερία του ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας. Εννοούμε ότι από την ώρα που είναι απαλλαγμένος κομματικών υποχρεώσεων και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα, ο Αντώνης Κουνάβης κινείται χωρίς περιορισμούς εντός των κομματικών τειχών.

Τις προάλλες, για παράδειγμα, αποδέχθηκε την πρόσκληση πολιτικών φίλων του και παρευρέθηκε σε συνεστίαση στην Κάτω Αχαΐα. Οπως και την μακρά περίοδο που ήταν πρόεδρος, έτσι και τώρα άκουσε τους ομοϊδεάτες του και συμμερίσθηκε τις απόψεις τους, τα παράπονα και τις αγωνίες τους.

Ο Αντώνης Κουνάβης «κράτησε» από αυτή την επαφή την προτροπή των φίλων του να μην αποκοπεί από την παραδοσιακή βάση της ΝΔ, ενώ ζήτησε από όλους πάντα να υπηρετούν την ενότητα της παράταξης και της κοινωνικής δεξιάς.

ΑΝΑΜΟΝΗ

Εξάλλου, όταν ρωτήθηκε αν θα τον δουν οι φίλοι τους σε πιο ενεργό πολιτικό ή κομματικό ρόλο, απάντησε ότι θα γνωστοποιήσει τις προθέσεις του όταν είναι πρόσφορο το έδαφος να προχωρήσει στο επόμενο πολιτικό διάβημά του.

Συμπλήρωσε, άλλωστε, ότι «είναι πολύ ουσιαστική και παραγωγική η ενασχόλησή του με την αντιπροεδρία του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ως εκ τούτου δεν προτίθεται να κάνει βιαστικές κινήσεις…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



