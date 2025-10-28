Αντώνης Σαμαράς: «Το ΟΧΙ στην υποταγή ήταν ΝΑΙ στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία»

Στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στο διαχρονικό μήνυμα του ελληνικού «Όχι», υπογραμμίζοντας πως η στάση του λαού το 1940 αποτελεί σύμβολο αξιοπρέπειας, ελευθερίας και αντίστασης απέναντι στην υποταγή.

«Πριν από 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: Όχι στην Υποταγή!» ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες και τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες, δεν λύγισε:

«Δεν υπολόγισε διεθνείς συσχετισμούς, κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος».

Ο κ. Σαμαράς έκλεισε το μήνυμά του με αναφορά στις αξίες που εξακολουθούν να εμπνέουν το έθνος:

«Εκείνο το “Όχι” στην υποταγή, ήταν “Ναι” στην αξιοπρέπεια και στην ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε. Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και να φανούμε αντάξιοί του».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



