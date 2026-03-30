Αντωνόπουλος: «Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας ήταν αγώνας γιορτή για την πόλη»

Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας «PATRAS HALF MARATHON». Η διοργάνωση, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό υψηλού επιπέδου για τη Δυτική Ελλάδα, πέτυχε τον στόχο της, προσελκύοντας περισσότερους από 6.000 δρομείς όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, δήλωσε:

«Η Πάτρα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι μπορούν να πρωταγωνιστούν στο διεθνές αθλητικό γίγνεσθαι. Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας (Patras Half Marathon), που διεξήχθη την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, με την υποστήριξη της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας, δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, αλλά μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που ένωσε την πόλη.

Το στοίχημα κερδήθηκε. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με πάνω από 6.000 δρομείς κάθε ηλικίας να πλημμυρίζουν τους δρόμους και το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, η πόλη μας ενισχύει την εξωστρέφειά της και καθιερώνεται ως κορυφαίος προορισμός αθλητικού τουρισμού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγχαίρει θερμά τους διοργανωτές, τους εκατοντάδες εθελοντές και κυρίως τους χιλιάδες συμμετέχοντες που έκαναν την Πάτρα το επίκεντρο του δρομικού κινήματος.

Συνεχίζουμε να προάγουμε τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής, χωρίς αποκλεισμούς, δημιουργώντας ένα υγιές μέλλον για τον τόπο μας.»

