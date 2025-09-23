Απάντηση δεν δίνουν

23 Σεπ. 2025 7:12
Pelop News

Επαναφέραμε προχθές στο προσκήνιο την από 15ετίας πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, για την ενοποίηση των μνημείων στο κέντρο της πόλης (θέατρο Απόλλων, Ρωμαϊκό Στάδιο, Ρωμαϊκό Ωδείο, Κάστρο).

Μία θαυμάσια διαδρομή η οποία από μόνη της έχει τη δυναμική προσέλκυσης επισκεπτών.

Τα έργα ανάδειξης των μνημείων προχωρούν, η ανάπλαση της Ανω Πόλης έχει γίνει, αλλά λείπει η βούληση εφαρμογής της πρότασης ενοποίησης των μνημείων.

Και όχι μόνο λείπει η βούλησημ αλλά και η τόλμη της απάντησης από τους αρμόδιους φορείς, προς την τοπική κοινωνία στο ερώτημα που έθεσε προχθές η «Π». Κάπως έτσι η Πάτρα παραμένει πνιγμένη στη μιζέρια.
