Απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων και ζημία άνω των 2,1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο ΒΙΝΤΕΟ

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης –πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 36 έως 55 ετών–, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Από την έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον από το 2014 οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 εργαζομένων για να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και εισφορών.

Τα αρχηγικά μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν στοιχεία «αχυρανθρώπων» ή ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά έγγραφα, μέσω των οποίων υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις ασφάλισης εργαζομένων, χωρίς να πληρώνουν εισφορές. Παράλληλα, απέφευγαν τη δήλωση και καταβολή φόρων, μεταφέροντας τις οφειλές στα εικονικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα.

Ιδιαίτερο ρόλο είχε 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στη λειτουργία του κυκλώματος. Επιπλέον, η οργάνωση είχε εμπλακεί και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο εταιρείας που είχε συσταθεί σε ανύπαρκτο πρόσωπο.

Τα παράνομα κέρδη τους «ξεπλένονταν» μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.

Η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.190.491 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976 ευρώ αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές και 555.514 ευρώ σε φόρους.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

15.655 ευρώ σε μετρητά,

τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ,

37 χρυσές λίρες,

πλαστό διαβατήριο,

12 κινητά τηλέφωνα,

5 αυτοκίνητα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι 29 εργαζόμενοι απασχολούνταν αδήλωτοι, με τις αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις να επιβάλλονται.

Με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών δεσμεύθηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



