Απάτη στην Ηγουμενίτσα με πρόσχημα σχολική εκδρομή – ψευδείς «μαθήτριες» ζητούν χρήματα

Περιστατικά απάτης με «δόλωμα» τη σχολική εκδρομή του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας στη Βιέννη καταγγέλλονται τις τελευταίες ημέρες, με το σχολείο να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση και προειδοποίηση προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι –κυρίως νεαρά κορίτσια– επισκέπτονται καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι είναι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ και προσπαθούν να πουλήσουν χειροποίητες ξύλινες κατασκευές, υποστηρίζοντας ότι συγκεντρώνουν χρήματα για τη σχολική εκδρομή στη Βιέννη.

Το 1ο Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα άτομα δεν είναι μαθήτριες του σχολείου και ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με τις ενέργειες αυτές. Όπως επισημαίνεται, οι μαθητές που συμμετέχουν στην εκδρομή συγκεντρώνουν χρήματα αποκλειστικά μέσω λαχειοφόρου αγοράς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και όχι με πωλήσεις προϊόντων κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Οι πολίτες καλούνται να αγνοούν τέτοιες προσεγγίσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πρόκειται για περιστατικά εξαπάτησης που εκμεταλλεύονται την καλή πίστη και την ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας.

