Απειλές δασμών από τον Τραμπ στον Καναδά αν κάνει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλα τα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, σε περίπτωση που ο Καναδάς προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στον Καναδά να λειτουργήσει ως «σημείο μεταφόρτωσης» για κινεζικά προϊόντα με προορισμό την αμερικανική αγορά.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε “Drop Off Port” για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε ότι «η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά», κάνοντας λόγο για πλήρη αποδόμηση των καναδικών επιχειρήσεων, του κοινωνικού ιστού και του τρόπου ζωής της χώρας.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία Καναδά–Κίνας, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή δασμού 100% «σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σκληρής εμπορικής γραμμής που ακολουθεί η Ουάσιγκτον έναντι του Πεκίνου, αλλά και της αυξανόμενης πίεσης προς συμμάχους των ΗΠΑ να μην ενισχύουν τις οικονομικές τους σχέσεις με την Κίνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



