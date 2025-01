Απελευθέρωση Ισραηλινής ομήρου Αρμπέλ Γεχούντ πριν την επόμενη ανταλλαγή κρατουμένων

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της Αρμπέλ Γεχούντ, που έχει προκαλέσει διαμάχη ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Η Ισραηλινή όμηρος ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει χθες Σάββατο (25.01.2025) στην χώρα της, ωστόσο η παλαιστινιακή πλευρά δεν την απελευθέρωσε.

Χθες, η Χαμάς παρέδωσε στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) τέσσερις γυναίκες ομήρους του Ισραήλ, την Καρίνα Αριέβ, την Ντανιέλα Γκιλμπόα, την Ναάμα Λεβί και την Λιρί Αλμπάγκ, χωρίς ωστόσο να ενημερώνει την ισραηλινή πλευρά για την τύχη της Αρμπέλ Γεχούντ.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα στέλεχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η γυναίκα θα αφεθεί ελεύθερη «στην τρίτη ανταλλαγή» ομήρων και φυλακισμένων, το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2025.

Ωστόσο, φαίνεται πως άλλαξαν τα πλάνα, καθώς ένα στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, μιλώντας σήμερα (26.01.2025) στο πρακτορείο Reuters, αποκάλυψε ότι η Ισραηλινή όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ θα αφεθεί ελεύθερη πριν από την επόμενη ανταλλαγή.

Arbel Yehud (29) was taken hostage with her boyfriend, Ariel Cunio, in Kibbutz Nir Oz on 10/7. Her home was pillaged, her dog was killed, and her brother Dolev was murdered while defending their kibbutz.

She is a loving aunt and a gentle soul.

