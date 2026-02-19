Απεργία ταξί: Πορεία προς το Μαξίμου και κλιμάκωση αντιδράσεων από τον κλάδο

Σε φάση έντασης περνούν οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί, που συνεχίζουν την απεργία τους και προχωρούν σε νέα διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, προβάλλοντας αιτήματα προς την κυβέρνηση.

Απεργία ταξί: Πορεία προς το Μαξίμου και κλιμάκωση αντιδράσεων από τον κλάδο
19 Φεβ. 2026 14:04
Pelop News

Στην τρίτη ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) στην οδό Μάρνη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πρωτεύουσας, ζητώντας λύσεις σε σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε την κινητοποίηση «αγώνα ζωής», υποστηρίζοντας ότι πλέον το σύνολο του κλάδου αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον αρμόδιο υπουργό, ενώ ζήτησε να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα σχετικά νομοσχέδια, ώστε – όπως είπε – να καταγραφεί η στάση κάθε βουλευτή απέναντι στα αιτήματα των αυτοκινητιστών.

Από την πλευρά των νεότερων οδηγών, ο Χρήστος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, τόνισε ότι τα προβλήματα του κλάδου έχουν ενταθεί, επισημαίνοντας ως βασικά ζητήματα την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τη συμμετοχή ιδιωτικών οχημάτων στο μεταφορικό έργο και το αυξημένο φορολογικό βάρος.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες του χώρου, ενώ κάλεσε ιδιαίτερα τους νεότερους οδηγούς να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, συνδέοντας τις διεκδικήσεις του κλάδου με ευρύτερες κοινωνικές αντιδράσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου
15:44 Βενετία: Παλίρροια γέμισε τα σοκάκια με ψάρια – Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media
15:40 Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη – Για ποιο λόγο
15:32 «Επιχειρηματικότητα» του delivery στην Πάτρα: Συγκαλυμμένη απασχόληση στη διανομή
15:24 Η ΕΛΑΣ έπιασε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε Καλαμάτα και Αττική – Ποια η δράση τους
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα
15:16 Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:08 Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
15:00 Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
14:58 Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
14:55 Δυτική Αχαΐα: Καρναβαλικά βραβεία σε μαθητές – Την Παρασκευή η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού
14:54 Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί – Στο επίκεντρο συνεργασίες και ψηφιακό κράτος
14:48 Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»
14:42 Κάρολος Γ΄ για τον Πρίγκιπα Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του»
14:41 Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»
14:35 Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα
14:30 Φυλακές Τρικάλων για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Αντικρουόμενες θέσεις για την ευθύνη της φονικής έκρηξης
14:26 Πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Επιπτώσεις στις πτήσεις – Αιχμές ελεγκτών για την ΥΠΑ
14:23 Ο Τουσκ καλεί τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
14:22 Μαρινάκης – ΠΑΣΟΚ: Νέα σφοδρή κόντρα για Στουρνάρα και «πολιτική μετατόπιση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ