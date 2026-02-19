Απεργία ταξί: Πορεία προς το Μαξίμου και κλιμάκωση αντιδράσεων από τον κλάδο

Στην τρίτη ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) στην οδό Μάρνη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πρωτεύουσας, ζητώντας λύσεις σε σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε την κινητοποίηση «αγώνα ζωής», υποστηρίζοντας ότι πλέον το σύνολο του κλάδου αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον αρμόδιο υπουργό, ενώ ζήτησε να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα σχετικά νομοσχέδια, ώστε – όπως είπε – να καταγραφεί η στάση κάθε βουλευτή απέναντι στα αιτήματα των αυτοκινητιστών.

Από την πλευρά των νεότερων οδηγών, ο Χρήστος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, τόνισε ότι τα προβλήματα του κλάδου έχουν ενταθεί, επισημαίνοντας ως βασικά ζητήματα την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τη συμμετοχή ιδιωτικών οχημάτων στο μεταφορικό έργο και το αυξημένο φορολογικό βάρος.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες του χώρου, ενώ κάλεσε ιδιαίτερα τους νεότερους οδηγούς να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, συνδέοντας τις διεκδικήσεις του κλάδου με ευρύτερες κοινωνικές αντιδράσεις.

