Απίστευτο αεροπορικό δυστύχημα στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος γλίστρησε από τον διάδρομο και έπεσε στη θάλασσα, δύο νεκροί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μεταγωγικό Boeing 747 της Emirates SkyCargo βγήκε εκτός διαδρόμου και έπεσε στη θάλασσα – δύο μέλη εδάφους νεκρά, το πλήρωμα σώο, έρευνα για τα αίτια.

 

Απίστευτο αεροπορικό δυστύχημα στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος γλίστρησε από τον διάδρομο και έπεσε στη θάλασσα, δύο νεκροί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
20 Οκτ. 2025 8:18
Pelop News

Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Emirates SkyCargo βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα.

Το αεροσκάφος, πτήση EK9788 από το Ντουμπάι, προσγειώθηκε περίπου στις 03:50 τοπική ώρα όταν γλίστρησε από τον διάδρομο 07L, συγκρούστηκε με περιπολικό του αεροδρομίου και στη συνέχεια κατέληξε στο νερό.

Απίστευτο αεροπορικό δυστύχημα στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος γλίστρησε από τον διάδρομο και έπεσε στη θάλασσα, δύο νεκροί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νεκροί, τέσσερις διασωθέντες

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν δύο υπάλληλοι εδάφους που επέβαιναν στο περιπολικό όχημα, ηλικίας 30 και 41 ετών, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους επέζησαν, καθώς κατάφεραν να διαφύγουν από τις πόρτες κινδύνου λίγα λεπτά μετά τη συντριβή και διασώθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία που έφτασε στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά.

Ο εκτελεστικός διευθυντής επιχειρήσεων του αεροδρομίου, Στίβεν Γιού, ανέφερε ότι το περιπολικό κινούνταν «σε ασφαλή απόσταση από τον διάδρομο», προσθέτοντας πως «το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου» πριν εκτραπεί από την πορεία του.

«Κανονικά, το αεροπλάνο δεν έπρεπε να είχε στραφεί προς τη θάλασσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δηλώσεις της Emirates και τα πρώτα ευρήματα

Σε ανακοίνωσή της η Emirates επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος «υπέστη ζημιές κατά την προσγείωση», διευκρινίζοντας πως δεν μετέφερε φορτίο και πως το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747-481, είχε μισθωθεί από την τουρκική εταιρεία ACT Airlines, η οποία το λειτουργούσε εξ ολοκλήρου για λογαριασμό της Emirates SkyCargo.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το σημείο δείχνουν ότι το αεροσκάφος έσπασε στα δύο, με τμήματα της ατράκτου βυθισμένα στο νερό και ορατές ρωγμές στο κύριο σώμα.

Η Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων του Χονγκ Κονγκ (AAIA) έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια, ενώ δύτες αναζητούν τα “μαύρα κουτιά” — τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον καταγραφέα συνομιλιών πιλοτηρίου.

Ακυρώσεις πτήσεων

Ο διάδρομος 07L θα παραμείνει κλειστός για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ οι άλλοι δύο διάδρομοι λειτουργούν κανονικά.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον 11 πτήσεις εμπορευμάτων, σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:08 Καρκίνος του μαστού: Η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 24/10
10:02 Αλαβάνος: «Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας, εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής»
9:54 Νέο Εργασιακό Νόμοσχεδίο: Πού θα εφαρμοστεί το 13αωρο
9:51 Λούβρος – Εμανούελ Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
9:45 Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο
9:39 Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου
9:34 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ από την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.. αλα Κάνιε Γουέστ
9:34 Τσίπρας για Κατεχόμενα: Εκλογή Ερχιουρμάν δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
9:23 Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν
9:20 Ωρα Πατρών: Οι «πονηρούληδες» της Δημοτικής Αρχής.
9:07 Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά
9:03 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Βόρεια Μακεδονία: Σάρωσε το VMRO-DPMNE στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών
8:47 Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν
8:44 Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:33 Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
8:31 Πάτρα: Βίαζε την κόρη, απειλούσε να κάψει τη γυναίκα του!
8:25 Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, διασώθηκαν 91 μετανάστες, 14 σε σοβαρή κατάσταση
8:23 Στη Σλοβενία σήμερα ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ