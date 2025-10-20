Απίστευτο αεροπορικό δυστύχημα στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος γλίστρησε από τον διάδρομο και έπεσε στη θάλασσα, δύο νεκροί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Emirates SkyCargo βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα.

Το αεροσκάφος, πτήση EK9788 από το Ντουμπάι, προσγειώθηκε περίπου στις 03:50 τοπική ώρα όταν γλίστρησε από τον διάδρομο 07L, συγκρούστηκε με περιπολικό του αεροδρομίου και στη συνέχεια κατέληξε στο νερό.

Δύο νεκροί, τέσσερις διασωθέντες

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν δύο υπάλληλοι εδάφους που επέβαιναν στο περιπολικό όχημα, ηλικίας 30 και 41 ετών, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους επέζησαν, καθώς κατάφεραν να διαφύγουν από τις πόρτες κινδύνου λίγα λεπτά μετά τη συντριβή και διασώθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία που έφτασε στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά.

Ο εκτελεστικός διευθυντής επιχειρήσεων του αεροδρομίου, Στίβεν Γιού, ανέφερε ότι το περιπολικό κινούνταν «σε ασφαλή απόσταση από τον διάδρομο», προσθέτοντας πως «το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου» πριν εκτραπεί από την πορεία του.

«Κανονικά, το αεροπλάνο δεν έπρεπε να είχε στραφεί προς τη θάλασσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δηλώσεις της Emirates και τα πρώτα ευρήματα

Σε ανακοίνωσή της η Emirates επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος «υπέστη ζημιές κατά την προσγείωση», διευκρινίζοντας πως δεν μετέφερε φορτίο και πως το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747-481, είχε μισθωθεί από την τουρκική εταιρεία ACT Airlines, η οποία το λειτουργούσε εξ ολοκλήρου για λογαριασμό της Emirates SkyCargo.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το σημείο δείχνουν ότι το αεροσκάφος έσπασε στα δύο, με τμήματα της ατράκτου βυθισμένα στο νερό και ορατές ρωγμές στο κύριο σώμα.

Η Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων του Χονγκ Κονγκ (AAIA) έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια, ενώ δύτες αναζητούν τα “μαύρα κουτιά” — τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον καταγραφέα συνομιλιών πιλοτηρίου.

Ακυρώσεις πτήσεων

Ο διάδρομος 07L θα παραμείνει κλειστός για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ οι άλλοι δύο διάδρομοι λειτουργούν κανονικά.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον 11 πτήσεις εμπορευμάτων, σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ.

