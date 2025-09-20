Απίστευτο: Ένοπλος στην κηδεία του Κερκ παρίστανε τον Αστυνομικό!

Ο άνδρας συνελήφθη στο στάδιο State Farm, έδρα της ομάδας Arizona Cardinals, στο Γκλέντεϊλ

Απίστευτο: Ένοπλος στην κηδεία του Κερκ παρίστανε τον Αστυνομικό!
20 Σεπ. 2025 21:00
Pelop News

Ένοπλος άνδρας που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας στο στάδιο της Αριζόνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ την Κυριακή.

Αυτές είναι οι Business δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg

Ο άνδρας συνελήφθη στο στάδιο State Farm, έδρα της ομάδας Arizona Cardinals, στο Γκλέντεϊλ την Παρασκευή, σύμφωνα με το Fox News.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ερευνά ένα άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά» στο στάδιο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Άντονι Γκουλιέλμι.

«Το άτομο προσεγγίστηκε από τη Μυστική Υπηρεσία και δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και ότι ήταν οπλισμένος. Το άτομο δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών επιβολής του νόμου που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση», δήλωσε ο Γκουλιέλμι.

Η ταυτότητα του ατόμου δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η τελετή μνήμης του Κερκ αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και VIP καλεσμένοι όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Λευκός Οίκος: Αμερικανοί θα κυριαρχήσουν στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok στις ΗΠΑ
22:39 «Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει», ασπίδα Πομάσκι σε Τεντόγλου
22:21 Απειλή ή σύμμαχος για την υγεία η Τεχνητή Νοημοσύνη;
21:59 Βουλή: Φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
21:52 Αστυνομία στα στελέχη της: Τηρήστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλιώς πειθαρχικό!
21:41 Μετρό: Μια πλαστική σακούλα στον κινητήρα ακινητοποίησε συρμό στο Μοναστηράκι
21:31 «Τη σκότωσε με αυτοσχέδιο βρόγχο από νάιλον σακούλα» η Αστυνομία για την αδελφοκτονία
21:19 Παλαιστίνιος μαχαίρωσε Παλαιστίνιο και εξαφανίστηκε με πατίνι!
21:07 «Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ», ο Πέτροβιτς για το φιλικό με τη Δάφνη Δαφνίου
21:00 Απίστευτο: Ένοπλος στην κηδεία του Κερκ παρίστανε τον Αστυνομικό!
20:36 Σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ οι εργασίες αποκατάστασης των κατασκευών του Καλατράβα
20:25 Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο
20:11 Αυτές είναι οι Business δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg
20:01 Στην πρώτη γραμμή της ελπίδας: Ο Πατρινός ποδοσφαιριστής που αφιερώνει τη ζωή του στην έρευνα κατά του καρκίνου
19:50 Ο ΝΟΠ φιλικές δοκιμές με Ηλυσιακό και Ηλιούπολη
19:48 Τι συνέβη στον γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπιλή
19:37 «Ελάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τις…», τα κέφια και η ατάκα Μαζωνάκη
19:23 Ο δολοφόνος τη φρόντιζε, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει! Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό
19:15 Ron Garan: Ο αστροναύτης που κοίταξε τη Γη από το διάστημα και αποκαλύπτει την αλήθεια για την ανθρωπότητα
19:04 Ο Απόλλων με ανατροπή από το -14! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ