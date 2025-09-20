Απίστευτο: Ένοπλος στην κηδεία του Κερκ παρίστανε τον Αστυνομικό!

Ένοπλος άνδρας που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας στο στάδιο της Αριζόνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ την Κυριακή.

Ο άνδρας συνελήφθη στο στάδιο State Farm, έδρα της ομάδας Arizona Cardinals, στο Γκλέντεϊλ την Παρασκευή, σύμφωνα με το Fox News.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ερευνά ένα άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά» στο στάδιο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Άντονι Γκουλιέλμι.

«Το άτομο προσεγγίστηκε από τη Μυστική Υπηρεσία και δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και ότι ήταν οπλισμένος. Το άτομο δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών επιβολής του νόμου που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση», δήλωσε ο Γκουλιέλμι.

Η ταυτότητα του ατόμου δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η τελετή μνήμης του Κερκ αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και VIP καλεσμένοι όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς.

