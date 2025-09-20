Απίστευτο περιστατικό σε κηδεία: Μεθυσμένος ιερέας παραλίγο να πέσει στον τάφο!

Αναστάτωση επικράτησε σε νεκροταφείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια κηδείας, όταν ιερέας που τελούσε την εξόδιο ακολουθία εμφανίστηκε σε κατάσταση μέθης και παραλίγο να καταλήξει… στον τάφο του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, την ώρα που το φέρετρο κατέβαινε στον τάφο, ο ιερέας παραπάτησε και χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν οι παρευρισκόμενοι για να μην πέσει μέσα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ίδιος ιερέας εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά μεθυσμένος στο κοιμητήριο, με πιστούς να καταγγέλλουν πως «μύριζε έντονα αλκοόλ».

Ύστερα από τις καταγγελίες, αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του από τη διακονία του κοιμητηριακού ναού, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

