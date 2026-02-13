Απηύδησε ιέρεας και έβαλε ρολά σε εκκλησία στον Κορυδαλλό

Μέτρα θωράκισης από ιερεά για απρόσκλητους επισκέπτες

13 Φεβ. 2026 9:28
Να οχυρώσει την εκκλησία με ρολά αποφάσισε ένας παπάς στον Κορυδαλλό λόγω των συνεχών κλοπών.

Όπως αποκάλυψε ο παπάς, πέρυσι ληστές είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο εσωτερικό της εκκλησίας, παρά τον συναγερμό που είχε τοποθετηθεί, αφού έσπασαν με τροχό την πόρτα και στη συνέχεια την προστατευτική σιδεριά. Αφού μπήκαν, πήραν χρυσαφικά και τάματα από μία εικόνα της Παναγίας.

«Αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από μία διάρρηξη που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο. Οι ληστές μάλιστα χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν τα προστατευτικά σίδερα του ναού. Μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Επειδή έχουν ληστέψει και άλλους ναούς στην περιοχή, τόσο στον Κορυδαλλό όσο και στο Κερατσίνι, κρίναμε πως αυτή είναι η μόνη λύση, αφού ο ναός είχε και συναγερμό όταν έγινε η διάρρηξη» δήλωσε ο ιερέας μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Τα ρολά κλείνουν μόνο το βράδυ και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00, δε φαίνονται δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάθαμε ότι τον περασμένο Μάιο συνέλαβαν έναν 30χρονο που έκλεβε τάματα και χρυσαφικά από ναούς στον Κορυδαλλό, αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την αστυνομία ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έκλεψε και τον δικό μας ναό», συμπλήρωσε.

