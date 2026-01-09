«Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα»

Η νέα τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά στο Χ για την Καρυστιανού

Πλακιάς - Καρυστιανού
09 Ιαν. 2026 18:50
Pelop News

Μία νέα τοποθέτηση έκανε ο Νίκος Πλακιάς μέσω Χ αναφορικά με το κόμμα Καρυστιανού, δείχνοντας πάλι τη σαφή διαφοροποίησή του.

Τραγωδία, έγκυος 15 ημερών φέρεται να ήταν η 18χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Αυτή τη φορά, σε διάλογο που είχε με τον χρήστη του Χ «Σκοπίμιο Μπαλοκοτάκη», ο οποίος του απηύθυνε τον λόγο σχετικά με τις επιθέσεις και την κριτική που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, ότι εκμεταλλεύεται την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσει πολιτικό όφελος, ο Νίκος Πλακιάς υπογράμμισε ότι τα ονόματα που ακούγονται για το υπό σύσταση κόμμα, μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν.

«Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Έγραψε συγκεκριμένα:
«Θες την γνώμη μου
@skopimios
?
Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.
Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ;
Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .
Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα .
Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.
Ο ένας χειρότερος από τον άλλο .
Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους .
Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου ;» .

Δείτε την ανάρτησή του

Δηλώσεις για το υπό ίδρυση κόμμα έκανε από τη Λάρισα και η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ανακοινώσει το νέο κόμμα στις 28 Φεβρουαρίου, στην τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό. Όταν διάβασα κάτι τέτοιο… είναι τραγικό, δεν ισχύει. Δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο. Είπα πως το κίνημα μεγαλώνει και πάει καλά» απάντησε, και συνέχισε: «Όλα αυτά γίνονται σκόπιμα για να με συκοφαντούν, να με βγάλουν μπροστά. Όλο το σύστημα, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο, η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα, μια γροθιά, απέναντι σε έναν γονέα και ένα κίνημα πολιτών, που στρέφονται κατά της διαφθοράς».

Για την παρουσία της στην προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και αν σκοπεύει να παραμείνει, είπε: «Περιμένω να μου ζητηθεί επίσημα να αποχωρήσω. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μέσω email. Η θητεία μου λήγει ούτως ή άλλως τον Μάρτιο. Εφόσον μου ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

