Από σήμερα σε ισχύ το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας, ποιες οι αλλαγές

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026. Οι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται στις μονάδες από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Το νέο σύστημα εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αποτελεί, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Νίκος Δένδιας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της. Οι αλλαγές κρίνονται απαραίτητες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των τεχνολογικών προόδων και της εξέλιξης των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 εβδομάδων, η οποία διεξάγεται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ενίσχυση της πρακτικής άσκησης με αύξηση βολών (συμπεριλαμβανομένης νυχτερινής βολής και βολής πιστολίου), ρίψη εκπαιδευτικής χειροβομβίδας, περισσότερες πορείες, ασκήσεις μικρών ομάδων, νυχτερινές εκπαιδεύσεις και συνδυαστικές ασκήσεις αυξανόμενης δυσκολίας. Εισάγονται νέα αντικείμενα όπως πρώτες βοήθειες, πυροπροστασία, περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση σε Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ / drones), με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση σε εξομοιωτή και πιστοποίηση για όσους περάσουν επιτυχώς.

Οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4 ετησίως (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβριος). Όλοι οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται αρχικά στον Στρατό Ξηράς, ενώ μόνο όσοι διαθέτουν εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα μετατάσσονται στους άλλους κλάδους (Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία).

Η συνολική διάρκεια θητείας παραμένει στους 12 μήνες, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ ή Λόχο Ευζώνων Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι υπηρετούν 9 μήνες.

Μετά τη βασική εκπαίδευση ακολουθεί ειδική εκπαίδευση 4 εβδομάδων σε επιλεγμένες μονάδες, σχολές ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, με μείωση ειδικοτήτων από 46 σε 19 και πιλοτική εφαρμογή πιστοποιημένων δεξιοτήτων (π.χ. χειριστής μηχανημάτων, ναυαγοσώστης-αυτοδύτης, χειριστής drone, κυβερνοασφάλεια). Στη συνέχεια, οι οπλίτες τοποθετούνται σε επιχειρησιακές μονάδες (70% σε Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο).

Σημαντική είναι η αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης: από 8,80 ευρώ σε 100 ευρώ για υπηρεσία σε παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου), 50 ευρώ στην ενδοχώρα, 150 ευρώ για πολύτεκνους, 150-200+ ευρώ για γονείς ανάλογα με τέκνα, και 200 ευρώ για άγαμους ορφανούς και από τους δύο γονείς.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά το συσσίτιο, με νέο κανονισμό τροφοδοσίας βάσει σύγχρονων διατροφικών προτύπων και αύξηση αντιτίμου μερίδας από 4,50 σε 6,40 ευρώ, εμπλουτισμό μενού και δυνατότητα εξατομικευμένων μερίδων.

