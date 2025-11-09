Από τα πάνελ της τηλεόρασης, στα ράσα και την κοκαΐνη-Η νέα εγκληματική οργάνωση

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε και ρασοφόρους για τη μεταφορά των ναρκωτικών είναι ο 40χρονος που δηλώνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών και συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης.

Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της πρώιμης τηλεοπτικής εποχής των 00s, μιας εποχής που οι μεσημεριανές εκπομπές αναζητούσαν πρόσωπα που «γράφουν» στην κάμερα και προκαλούν σχόλια. Και εκείνος ήταν ταμάμ για τα πάνελ εκείνης της περιόδου αφού έδινε αυτό που ζητούσαν δηλαδή θεματολογία, υπερβολή, δράμα και, κυρίως, νούμερα τηλεθέασης, ανεξαρτήτως κόστους ή αξιοπιστίας. Νεαρός, εντυπωσιακός και γεμάτος φιλοδοξία, μπήκε στον χώρο του μόντελινγκ στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

Τρεις ιερείς (o ένας youtuber) διακινούσαν κοκαϊνη και παράνομους μετανάστες!

Συμμετείχε σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις, εμφανιζόταν σε περιοδικά και σύντομα βρέθηκε να σχολιάζει στα lifestyle πάνελ της τηλεόρασης, δίπλα σε πρόσωπα που μονοπωλούσαν τότε τα πρωινά και τα μεσημεριανά talk shows. Οι τηλεοπτικοί παραγωγοί τον ήθελαν γιατί προκαλούσε κι εκείνος ήξερε πώς να κρατά την προσοχή στραμμένη επάνω του.

Όταν η λάμψη της τηλεόρασης ξεθώριασε, δεν άντεξε να μείνει στο περιθώριο. Επανεμφανίστηκε με ράσα, ισχυριζόμενος πως «άκουσε το κάλεσμα του Θεού». Αυτοανακηρύχθηκε «Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών», δημιούργησε τη δική του «μητρόπολη» σε διαμέρισμα της Αθήνας και άρχισε να τελεί «λειτουργίες» και να χειροτονεί «κληρικούς». Ωστόσο, η επίσημη Εκκλησία Ελλάδος διέψευσε κάθε σχέση μαζί του, κάνοντας λόγο για αυθαίρετους τίτλους και παραπλανητική χρήση εκκλησιαστικών ορισμών.

Αντί να αποτραβηχτεί, βρήκε ξανά τρόπο να τροφοδοτήσει το θεαματικό αφήγημα γύρω από το όνομά του. Δημιούργησε κανάλι στο YouTube, όπου μαγείρευε φορώντας ποδιά πάνω από τα ράσα του, δίνοντας «ευλογημένες» συνταγές και συμβουλές στους «πιστούς». Παράλληλα, παρουσίαζε εκπομπή σε κανάλι της Θεσσαλίας επιχειρώντας να διατηρήσει την εικόνα ενός λαϊκού, «τηλεοπτικού ιερέα». Αναφορές σε μέσα ενημέρωσης σχολίαζαν πως η παρουσία του ήταν η επιτομή της cult αισθητικής εκείνης της περιόδου, ένα μείγμα θεάματος, θρησκευτικής υπερβολής και αυτοπροβολής.

Μόνο που αυτή τη φορά το σενάριο δεν είχε τηλεοπτικό φινάλε, αλλά αστυνομικό.

Σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη μαζί με άλλα μέλη κυκλώματος που διακινούσαν ναρκωτικά σε Αθήνα και Ρόδο. Πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, σχεδόν 9 κιλά χασίς, ηλεκτρονικές ζυγαριές, κινητά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν δίκτυο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούσε ακόμη και ρασοφόρους ως «βιτρίνες» για τη μεταφορά της κόκας.

Η διαδρομή του από την πασαρέλα στο ράσο και από το τηλεοπτικό πλατό στο κρατητήριο είναι η αποτύπωση μιας εποχής που μπέρδεψε τη φήμη με την ουσία. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στα φώτα και δεν έμαθε να ζει χωρίς αυτά. Μια φιγούρα φτιαγμένη για να προκαλεί, να σχολιάζεται και να συζητείται, ακόμη κι αν χρειαστεί να θυσιάσει τα πάντα για λίγα λεπτά τηλεοπτικής προβολής.

