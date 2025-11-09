Τρεις ιερείς (o ένας youtuber) διακινούσαν κοκαϊνη και παράνομους μετανάστες!

«Ιερή» συμμορία διακινούσε κοκαΐνη και παράνομους μετανάστες

Ενας 46χρονος τελούσε… χρέη παλαιοημερολογίτη ιερέα, μοντέλου, τραγουδιστή και μάγειρα. Ο λόγος για τον έναν εκ των τριών ιερέων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, αλλά και παράνομους μετανάστες.

Οι τρεις άνδρες συνεργάζονταν με μια 52χρονη, η οποία κινούσε και τα νήματα και έναν 42χρονο – και οι δύο αλβανικής καταγωγής. Βάσει των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν, οι κληρικοί είχαν τον ρόλο του «μεταφορέα». Παράλληλα, ήταν υπεύθυνοι για την αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα των στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών, διαπιστώθηκε πως οι δράστες έκρυβαν ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε εκκλησία στην οδό Λιοσίων, ενώ ο δεύτερος εξ αυτών έκανε διακίνηση στον προαύλιο χώρο του ναού. Εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, ο τρίτος ιερέας είχε στραφεί και στη διακίνηση και μεταφορά μεταναστών.

Επικεφαλής της οργάνωσης είναι το ζευγάρι των Αλβανών. Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, θα οδηγηθούν όλοι στον Εισαγγελέα.

Ο 46χρονος πατέρας Παρθένιος (κατά κόσμον Β.Β.), από διάκονος της Ελλαδικής Εκκλησίας «εξελίχθηκε» σε μοντέλο της πασαρέλας, ενώ στην πορεία είχε και παρουσία σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2002 καθαιρέθηκε οριστικά από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, όμως το 2014 ενθρονίστηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογιτών.

Το 2018, κυκλοφόρησε βιβλίο με συνταγές μαγειρικής, με τίτλο «Εύφρανας ημάς Κύριε… Τεφτέρι μοναστηριακής και μεοσγειακής μαγειρικής», που αριθμεί 172 σελίδες. Παράλληλα, διατηρεί κανάλι στο YouTube, με περισσότερους από 200 χιλιάδες εγγεγραμμένους και πάνω από 250 βίντεο. Σε αυτά παρουσιάζει συνταγές.

Στην προανακριτική του απολογία φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το κύκλωμα διακίνησης:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής και στη Ρόδο, ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν -8- άτομα, από τα οποία τα -6- μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης εξακριβώσεων και προανακριτικών δεδομένων, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, επανατυποποίηση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και στην παράνομη διακίνηση – μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, τα μέλη συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από δύο βραχίονες, έχοντας ιεραρχική δομή και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για τα διάφορα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών, ενώ είχαν επιλέξει και κατάλληλο σημείο εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Φθιώτιδας.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους ως εξής:

Πρώτος βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης: 52χρονη ημεδαπή, ως αρχηγικό μέλος του πρώτου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνη για την πλήρη καθοδήγηση των υπολοίπων μελών της υποομάδας, καθώς και για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης (καβάτζα) μέχρι την διακίνησή τους. Επίσης, ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

42χρονος, ήταν άμεσος συνεργός της 52χρονης, ομοίως υπεύθυνος για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη διακίνηση ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών σε έτερους διακινητές ναρκωτικών ουσιών ή χρήστες. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών, όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών από κοινού με την 52χρονη, ενώ αποτελούσε συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο επιχειρησιακών βραχιόνων της εγκληματικής οργάνωσης.

40χρονος, 46χρονος και 52χρονος, ως άμεσοι συνεργοί με την 52χρονη, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά, την αποθήκευση αλλά και την διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες τις οποίες ενίοτε αποθήκευαν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς. Επίσης, αναλάμβαναν την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας υπό την καθοδήγηση της 52χρονης και του 42χρονου.

Δεύτερος βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης: 50χρονος, ως αρχηγικό μέλος για τον δεύτερο βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών της δεύτερης υποομάδας, ενώ ήταν ακόμα υπεύθυνος για την χορήγηση οικονομικών πόρων για τις ανάγκες της οργάνωσης, αρμόδιος για την ανεύρεση κατάλληλων σημείων εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και υπεύθυνος για την προμήθεια όλων των μελών της οργάνωσης εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης με τα απαραίτητα εφόδια μέσω του 42χρονου.

Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση και την αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης μέχρι τη διακίνησή τους.

Ο 42χρονος (συνδετικός κρίκος), ως άμεσος συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά όλων των απαραίτητων εφοδίων στα μέλη του δεύτερου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για τη μεταφορά των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που είχαν συλλεχθεί από φυτεία σε περιοχή τη Φθιώτιδας.

43χρονη, ως άμεση συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνη για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, μεσημβρινές ώρες της 07/11/2025 σε περιοχή της Ρόδου, συνελήφθη ο 40χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, καθώς βρέθηκε να κατέχει για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους -2.188- γραμμαρίων, τις οποίες θα παρέδιδε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε 38χρονο, ο οποίος ομοίως συνελήφθη.

Ακολούθως, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 07/11/2025 σε νομότυπες έρευνες εντός διαμερισμάτων, σε περιοχές της Αθήνας, εντοπίστηκαν η 43χρονη, ο 42χρονος και η 52χρονη, να κατέχουν για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -9.092,6- γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κοκαΐνης -50- γραμμαρίων.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -2.238- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -9.092,6- γραμμαρίων,

14 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος,

9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer), το χρηματικό ποσό των -4.380- ευρώ και-24.500- Λεκ Αλβανίας,

4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



