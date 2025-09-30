Από τι πέθανε τελικά η Μαρίσσα Λαιμού, τι καταγγέλει η οικογένεια

Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail αποκάλυψε σήμερα την αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου. Η 30χρονη υπέκυψε σε σήψη έπειτα από τσίμπημα εντόμου, λίγες ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο University College London (UCLH) του NHS.

Η Λαιμού είχε επιβιώσει από καρκίνο του μαστού και από μια σπάνια ασθένεια, την αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH), το 2023, γεγονός που σύμφωνα με την οικογένειά της την καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτη. Τις μέρες πριν το θάνατό της, είχε επισκεφθεί δύο νοσοκομεία λόγω ζάλης και πυρετού, ακόμη και εσπευσμένα με ασθενοφόρο, χωρίς όμως να παραμείνει για νοσηλεία.

«Εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό», ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού

Σύμφωνα με τους συγγενείς, η διάγνωση στο UCLH ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» και τα ζωτικά της σημεία –οξυγόνο και αρτηριακή πίεση– ήταν ανησυχητικά χαμηλά, αλλά της δόθηκε εξιτήριο χωρίς να εξεταστεί από γιατρό. Η μητέρα της, Μπέσσυ, δήλωσε ότι έγιναν μόνο εξετάσεις από νοσοκόμες, ενώ ένας γιατρός έδωσε εξιτήριο χωρίς να δει την ίδια την ασθενή.

Η οικογένεια της Λαιμού, από τις μεγαλύτερες δυναστείες της ελληνικής ναυτιλίας, έχει προσλάβει δικηγόρους και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομείου για αστική ιατρική αμέλεια, απαιτώντας απαντήσεις για το πώς και γιατί η νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα.

Η σορός της Μαρίσσας Λαιμού πρόκειται να επιστραφεί σήμερα στην οικογένεια, ώστε να πραγματοποιηθούν οι κηδείες στο Λονδίνο και στην Αθήνα, πριν ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

