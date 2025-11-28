Από το απόλυτο σκοτάδι στο φως Σπάτα, Πικέρμι και Παιανία
Αποκαταστάθηκε η βλάβη
Αρχικά στο απόλυτο σκοτάδι βυθίστηκαν σήμερα (28/11/20215) το βράδυ για περίπου μία ώρα οι περιοχές των Σπάτων, της Παιανίας και του Πικερμίου.
Η λειψυδρία οδήγησε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρο και Πάτμο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η βλάβη που προκάλεσε τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση οφείλεται στην κακοκαιρία. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν σχολικές μονάδες στα Σπάτα.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτίμησε ότι η αποκατάσταση θα γινόταν έως τις 11 το βράδυ, αλλά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε νωρίτερα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News