Από το απόλυτο σκοτάδι στο φως Σπάτα, Πικέρμι και Παιανία

Αρχικά στο απόλυτο σκοτάδι βυθίστηκαν σήμερα (28/11/20215) το βράδυ για περίπου μία ώρα οι περιοχές των Σπάτων, της Παιανίας και του Πικερμίου.

Η λειψυδρία οδήγησε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρο και Πάτμο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η βλάβη που προκάλεσε τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση οφείλεται στην κακοκαιρία. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν σχολικές μονάδες στα Σπάτα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτίμησε ότι η αποκατάσταση θα γινόταν έως τις 11 το βράδυ, αλλά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε νωρίτερα.

