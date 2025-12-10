Από το «game over» στο τιμόνι της Ευρωζώνης; Ο Πιερρακάκης διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup

Σε μία από τις πιο συμβολικές στιγμές της μεταμνημονιακής πορείας της Ελλάδας, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup, του άτυπου αλλά πανίσχυρου οργάνου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, εκεί όπου γράφτηκαν οι πιο δραματικές σελίδες της ελληνικής κρίσης χρέους.

Η κρίσιμη ψηφοφορία διεξάγεται αύριο, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες. Αντίπαλός του είναι ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βινσέντ φαν Πετεγκέμ. Οι δύο είναι οι μοναδικοί υποψήφιοι για τη θέση που άδεισε αιφνιδιαστικά μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος μετακινήθηκε σε θέση ισχύος στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το αποτέλεσμα παραμένει αμφίρροπο, καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποφεύγουν –μέχρι την τελευταία στιγμή– να αποκαλύψουν τις προθέσεις τους. Ωστόσο, το αφήγημα της «εθνικής επανόδου» και της ανάκτησης αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας λειτουργεί υπέρ της υποψηφιότητας Πιερρακάκη.

Οι διεργασίες και το παρασκήνιο

Η ελληνική υποψηφιότητα δεν κινείται σε μοναχική τροχιά. Από την πρώτη στιγμή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν αναλάβει ρόλο ενεργών υποστηρικτών, πραγματοποιώντας επαφές σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Καθοριστική θεωρείται και η στήριξη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, με τον οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός διατηρεί ισχυρούς πολιτικούς δεσμούς. Το «δείπνο στήριξης» στα τέλη Νοεμβρίου, λίγο πριν ανακοινωθεί επίσημα η ελληνική υποψηφιότητα, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην τηλεφωνική επικοινωνία του Ιταλού υπουργού Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι με τον Πιερρακάκη, ο οποίος του ζήτησε να συναντηθούν στη Ρώμη. Η Ιταλική ψήφος –αν και μυστική– θεωρείται κρίσιμη.

Το «αγκάθι» των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Στον αντίποδα, ο Βέλγος υποψήφιος αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία), λόγω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 145 δισ. ευρώ που φυλάσσονται στο Βέλγιο.

Οι χώρες αυτές πιέζουν για άμεση αξιοποίηση των κεφαλαίων υπέρ της Ουκρανίας, ενώ το Βέλγιο φοβάται μελλοντικές νομικές αξιώσεις από τη Ρωσία μετά τη λήξη του πολέμου. Η σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές γεωπολιτικές τριβές, που επηρεάζουν έμμεσα και την εκλογή στο Eurogroup.

Από το «game over» στον… υποψήφιο πρόεδρο

Η ιστορική ειρωνεία είναι έντονη. Το Eurogroup ήταν η σκηνή στην οποία:

Ο Γιούνκερ υποδέχθηκε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου το 2009 με το περιβόητο «game over».

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο Grexit προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης απαντούσε το 2015 με το διάσημο «wow» στον Ντάισελμπλουμ, πυροδοτώντας μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις της ελληνικής κρίσης.

Και τελικά, μετά τη 17ωρη διαπραγμάτευση του Ιουλίου 2015, ψηφιζόταν το τρίτο μνημόνιο των 86 δισ. ευρώ.

Σήμερα, επτά χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η χώρα διεκδικεί –για πρώτη φορά– την κορυφή του ίδιου τραπεζιού όπου κάποτε διασύρθηκε.

Το διακύβευμα της επόμενης μέρας

Η επόμενη ημέρα του Eurogroup μόνο «ήρεμη» δεν προδιαγράφεται:

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι δασμοί Τραμπ

Ο διεθνής ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής άμυνας

Και οι ενδεχόμενες νέες κρίσεις χρέους

συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος αξιωματούχος,

«η καρέκλα του επόμενου προέδρου του Eurogroup έχει πολλά καρφιά».

Αύριο το απόγευμα, γύρω στις 18:00 ώρα Ελλάδας, θα φανεί αν η Ελλάδα περνά οριστικά από τη θέση του «αδύναμου κρίκου» στη θέση του θεσμικού παίκτη.

