Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας

Ένα τσίμπημα μέλισσας τις περισσότερες φορές προκαλεί τοπικό πόνο, κοκκίνισμα και πρήξιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση ή ακόμη και αναφυλαξία, μια κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Πότε το τσίμπημα είναι απλή αντίδραση και πότε όχι

Οι ήπιες αντιδράσεις συνήθως περιορίζονται στο σημείο του τσιμπήματος, με τοπικό πρήξιμο, πόνο, φαγούρα ή αίσθημα καύσου. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μεγαλύτερο πρήξιμο στην περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα αναφυλαξία.

Η εικόνα αλλάζει όταν αρχίσουν να εμφανίζονται γενικευμένα συμπτώματα, όπως κνίδωση σε διάφορα σημεία του σώματος, πρήξιμο στο πρόσωπο, στα χείλη ή στον λαιμό, συριγμός, δύσπνοια, δυσκολία στην κατάποση, ζάλη, τάση λιποθυμίας, ναυτία ή έμετος. Αυτά είναι σημάδια ότι η αντίδραση δεν μένει μόνο τοπική και μπορεί να εξελίσσεται σε αναφυλαξία.

Τι είναι το αναφυλακτικό σοκ

Η αναφυλαξία είναι μια σοβαρή συστηματική αλλεργική αντίδραση που μπορεί να επηρεάσει πολλά όργανα ταυτόχρονα. Όταν συνοδεύεται από έντονη πτώση της αρτηριακής πίεσης, αδυναμία, σύγχυση ή απώλεια αισθήσεων, τότε μιλάμε για αναφυλακτικό σοκ, που αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες μεγάλων ιατρικών φορέων, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά από την έκθεση στο αλλεργιογόνο και γι’ αυτό η αντίδραση πρέπει να αναγνωρίζεται έγκαιρα.

Τι πρέπει να κάνουμε άμεσα

Αν το κεντρί έχει μείνει στο δέρμα, πρέπει να αφαιρεθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Για την τοπική ενόχληση βοηθούν ο πάγος και η ψυχρή κομπρέσα, ενώ σε ήπιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί απλή συμπτωματική φροντίδα.

Αν όμως εμφανιστούν σημάδια σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης, χρειάζεται άμεση επείγουσα βοήθεια. Όσοι γνωρίζουν ότι έχουν αλλεργία σε τσιμπήματα εντόμων και έχουν μαζί τους αυτοενιέμενη αδρεναλίνη, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν αμέσως και να καλέσουν το ΕΚΑΒ ή να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση σε νοσοκομείο. Η αδρεναλίνη θεωρείται η βασική και πιο κρίσιμη θεραπεία στην αναφυλαξία.

Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Ιατρική βοήθεια πρέπει να αναζητηθεί άμεσα αν μετά από τσίμπημα εμφανιστούν:

δυσκολία στην αναπνοή

πρήξιμο σε πρόσωπο, χείλη, γλώσσα ή λαιμό

δυσκολία στην κατάποση

ζάλη, τάση λιποθυμίας ή σύγχυση

γενικευμένη κνίδωση ή έντονη φαγούρα σε όλο το σώμα

ναυτία, έμετος ή απότομη κατάπτωση

Τι χρειάζεται να θυμόμαστε

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι κάθε τσίμπημα επικίνδυνο, όμως η αναφυλαξία εξελίσσεται γρήγορα και δεν αφήνει περιθώριο καθυστέρησης. Η αναγνώριση των σωστών συμπτωμάτων, η άμεση χρήση αδρεναλίνης όταν υπάρχει ένδειξη και η γρήγορη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα είναι τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

