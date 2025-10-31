Από τον Δεκέμβριο οι διαγραφές στα ΑΕΙ – Εκτός 280.000 φοιτητές, ποιοι προλαβαίνουν να... σωθούν

Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί στα πανεπιστήμια το σχέδιο διαγραφών φοιτητών που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός των προβλεπόμενων ορίων. Από τον Δεκέμβριο του 2025, τα ΑΕΙ θα αρχίσουν να αποστέλλουν ειδοποιήσεις σε όσους δεν έχουν ανανεώσει τη φοίτησή τους ή δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια, με τη διαδικασία να κορυφώνεται μέσα στο 2026.

Το πλαίσιο των διαγραφών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, πάνω από 280.000 φοιτητές που παραμένουν εγγεγραμμένοι χωρίς καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα θα διαγραφούν σταδιακά από τα μητρώα. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε για ένα «αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού» των ΑΕΙ, επισημαίνοντας ότι 30.000 φοιτητές έχουν ήδη υποβάλει αίτηση αξιοποιώντας τη μεταβατική δυνατότητα ολοκλήρωσης σπουδών.

«Η νέα εποχή στα πανεπιστήμια απαιτεί τάξη, σαφήνεια και ενεργούς φοιτητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης έχει οριστεί στα 6 χρόνια για τις 4ετείς σχολές και στα 8 χρόνια για τις 5ετείς, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας η σχολή προχωρά αυτόματα σε διαγραφή, εκτός αν ο φοιτητής έχει εξασφαλίσει παράταση για ειδικούς λόγους.

Ποιοι εξαιρούνται από τις διαγραφές

Το μέτρο δεν θα ισχύσει για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, έχουν τεκμηριωμένες κοινωνικές ή οικογενειακές δυσκολίες (γονείς ανήλικων παιδιών, στρατεύσιμοι, φοιτητές με αναπηρία κ.ά.), ή έχουν ζητήσει μερική φοίτηση – όπου κάθε εξάμηνο υπολογίζεται ως μισό.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διακοπής σπουδών έως δύο χρόνια (συνολικά ή τμηματικά), χωρίς να προσμετράται στο ανώτατο όριο φοίτησης.

Τα πρώτα στοιχεία από τα ΑΕΙ

Τα πανεπιστήμια έχουν αρχίσει ήδη να συγκεντρώνουν στοιχεία για τους μη ενεργούς φοιτητές. Στην πιο δύσκολη θέση φαίνεται να βρίσκεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με πάνω από 80.000 φοιτητές που δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

Η διαδικασία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026, προκαλεί συζητήσεις για το κατά πόσο τα ΑΕΙ θα μπορέσουν να διαχειριστούν τις αντιδράσεις και να εξασφαλίσουν ομαλή μετάβαση στη νέα φάση λειτουργίας τους — με λιγότερους, αλλά πιο ενεργούς φοιτητές.

