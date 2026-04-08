Απόφαση-σταθμός: συνταξιούχος υποχρεώνεται να επιστρέψει 46.800 ευρώ λόγω «μυστικής» εργασίας στα χωράφια

Στην Ισπανία βγήκε μία απόφαση-σταθμός: συνταξιούχος υποχρεώνεται να επιστρέψει 46.800€ στην Κοινωνική Ασφάλιση λόγω αδήλωτης αγροτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της σύνταξης.

[contaisu_summary]

Σε επιστροφή ποσού που αγγίζει τις 47.000 ευρώ υποχρεώνεται συνταξιούχος στη Λα Ριόχα της Ισπανίας, μετά την αποκάλυψη ότι συνέχιζε να εργάζεται στον αγροτικό τομέα, ενώ λάμβανε κανονικά τη σύνταξή του.

Η υπόθεση έφτασε έως το Ανώτατο Δικαστήριο της περιοχής, το οποίο επικύρωσε την απόφαση της Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης, επιβάλλοντας την επιστροφή 46.837,14 ευρώ για το διάστημα από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η παρατυπία εντοπίστηκε έπειτα από έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας στις δραστηριότητες ενός ζευγαριού. Αν και η σύζυγος εμφανιζόταν ως η νόμιμη διαχειρίστρια μέσω εγγραφής στο Ειδικό Σύστημα Αγροτών (SETA), τα στοιχεία έδειξαν διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο συνταξιούχος ήταν εκείνος που είχε τον ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητας: διέθετε άδεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χειριζόταν γεωργικά μηχανήματα και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων για χρόνια.

Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ενεργή συμμετοχή της συζύγου, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση περί προσχηματικής δήλωσης.

Το νομικό πλαίσιο

Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι η σύνταξη γήρατος είναι, κατά κανόνα, ασυμβίβαστη με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εκτός από συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση, το δικαστήριο έκρινε ότι ο συνταξιούχος ασκούσε κανονικά αγροτική δραστηριότητα που απαιτούσε ασφάλιση και καταβολή εισφορών, γεγονός που καθιστά παράνομη την ταυτόχρονη είσπραξη σύνταξης.

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές

Ο εμπλεκόμενος προσέφυγε κατά της αρχικής απόφασης, ωστόσο τόσο το αρμόδιο κοινωνικό δικαστήριο στο Λογκρόνιο όσο και το ανώτερο δικαιοδοτικό όργανο επιβεβαίωσαν την κρίση των αρχών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, διαπιστώθηκε σαφής πρόθεση απόκρυψης εισοδήματος, με κατανομή των κερδών μεταξύ των δύο συζύγων ώστε να εμφανίζονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



