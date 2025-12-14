Απογοήτευσε η Παναχαϊκή, σοκ για τον Παναιγιάλειο, δύσκολα η Θύελλα

Την Παναχαϊκή στο ξεκίνημα της περιόδου, θύμισε η εμφάνιση των «κοκκινόμαυρων» στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0.

Από τραγικά λάθη προήλθαν και τα τρία γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι δεν χρειάστηκε καν να πιάσουν υψηλά στάνταρ απόδοσης για να κερδίσουν την ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου.

Πέρα από τα ατομικά λάθη, η Παναχαϊκή ήταν κακή, δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Μιλτιάδη, ούτε καν να πετύχει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

«Εμφραγμα» στο 93′ για τον Παναιγιάλειο που ισοφαρίστηκε στο 93′ από τη Ζάκυνθο (2-2) με ένα καταπληκτικό γκολ του Αναστασόπουλου, μένοντας πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Η Θύελλα Πατρών δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τον Πανθουριακό στην έδρα της (0-0) και πλέον κινδυνεύει σοβαρά και θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Μιλτιάδης – Παναχαϊκή 3-0: 2’ 40’ Ηλιόπουλος, 73′ Τσιάτσιος

Παναιγιάλειος –Ζάκυνθος 2-1: 19′ Τασουλής, 65′ Mπουρλάκης – 39′ Γυφτομήτρος

Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός 0-0

Πανγυθεατικός – Πέλοπας Κιάτου 1-3: 50′ Σιμιτζής – 1′ 76′ 82′

Ερμής Μελιγούς – Λουτράκι 0-1: 12’ Κατσούκης

Κόρινθος – ΠΑΣ Πύργος 2-4: 43′ Χαρίτος, 78′ Μερκούρη – 21’ Παπαδόπουλος, 28’ Kόκκορης, 67′ Μακρής, 81′ Χαντί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πύργος 13 25-6 32 Ζάκυνθος 13 25-8 32 Παναιγιάλειος 13 20-11 27 Μιλτιάδης 13 23-14 23 Λουτράκι 13 16-11 20 Παναχαϊκή 13 20-19 17 Κόρινθος 13 19-21 16 Πανθουριακός 13 15-11 15 Πέλοπας 13 9-23 15 Θύελλα Π. 13 11-20 13 Ερμής Μελ. 13 8-21 6 Πανγυθεατικός 13 7-33 2

